Hình ảnh xúc động khi Quân đội, Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar, về nước an toàn

Đón lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phía Bộ Công an có Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn thuộc quân đội, công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar đã về nước an toàn, tối 8/4.

Trước đó, ngày 30/3 vừa qua, Bộ Quốc phòng cử Đoàn công tác gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đảm nhiệm vai trò Tổng chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đoàn công tác mang theo các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa.

Triển khai công tác cứu hộ cứu nạn ngay sau khi đến thủ đô Naypyidaw vào sáng sớm 31/3, Đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp nước bạn Myanmar giảm bớt nỗi đau thương, mất mát do thảm hoạ động đất.

Cụ thể, Đoàn phát hiện 32 vị trí có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.

Đặc biệt, Đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống 1 nam thanh niên 26 tuổi trong sự trân trọng của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ của nước bạn. Ngoài ra, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đoàn đã tìm thấy nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị, sau đó bàn giao lại cho Bệnh viện Ottara Thiri và người dân.

Đoàn bộ đội gồm 80 thành viên và đoàn công an có 26 thành viên, tất cả đều mạnh khỏe, an toàn khi về nước.

Bên cạnh đó, Đoàn còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân địa phương, trong bối cảnh các bệnh viện ở Naypyidaw bị tàn phá bởi động đất, thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế. Các thành viên trong Đoàn quyên góp được 5.000USD để hỗ trợ gia đình các nạn nhân; trao tặng 40 tấn lương khô cho phía Myanmar để hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và tặng một số lều bạt.

Với lực lượng công an, đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an tại Myanmar cho hay, sau 10 ngày cứu hộ cứu nạn, toàn bộ 26/26 cán bộ, chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ về nước an toàn, không có chấn thương.

Trong thời gian tại nước bạn, Đoàn đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân và phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và hỗ trợ giải cứu 7 nạn nhân khác; tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 bệnh nhân; dựng 4 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân tại các khu tập trung…

Tổng thời gian cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Việt Nam là 10 ngày.

Đại tá Nguyễn Minh Khương báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an tại Myanmar.