HLV Becamex TP.HCM báo tin dữ về ngôi sao ĐT Việt Nam

HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex TP.HCM: Võ Hoàng Minh Khoa đứt 3/4 dây chằng

Tối 25/10, trên sân nhà Gò Đậu, Becamex TP.HCM đối mặt một thử thách khó khăn là Hà Nội FC. Dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng họ để đối thủ ngược dòng và thúc thủ 2-3 ngay trên sân nhà.

Sau trận thua đau dù có lợi thế trước, HLV Đặng Trần Chỉnh ngậm ngùi: "Bóng đá là thế. Thật sự trận hôm nay đội nào thắng cũng xứng đáng. Hôm nay các cầu thủ chơi rất tốt, tiếc là không thể ghi bàn phút cuối. Đặc biệt khi hiệp 2 bắt đầu chúng tôi bị phạt đền làm ảnh hưởng tâm lý cầu thủ rất nhiều. Xin chúc mừng Hà Nội FC đã có 3 điểm".

Ở trận đấu này, nhạc trưởng nơi tuyến giữa của Becamex TP.HCM là Võ Hoàng Minh Khoa bất ngờ vắng mặt khiến ông Đặng Trần Chỉnh phải xử dụng các nhân sự thay thế.

"Hiện tại chúng tôi không đủ người phải kiếm cách khác chắp vá có cội hình tốt nhất. Nếu không chấp nhận vậy thì không thể thi đấu tốt được. Thiếu người có thể sử dụng người này người khác thay Minh Khoa. Hôm nay Việt Cường thay vị trí của Minh Khoa. Tôi cố gắng sắp xếp phù hợp với con người mình có. Minh Khoa đã đi chụp MRI, các bác sĩ dự đoán Khoa đứt 3/4 dây chằng. Khả năng nghỉ 1 tháng để xem vết thương có hồi phục không. Nếu không hồi phục bắt buộc phải mổ", HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ về tình hình của ngôi sao tuyến giữa ĐT Việt Nam.

HLV Đặng Trần Chỉnh: "Võ Hoàng Minh Khoa có thể lên bàn mổ"

Kể từ đầu mùa giải Becamex TP.HCM chưa biết mùi chiến thắng trên sân Gò Đậu. Ông nói: "Thể thao thắng thua là bình thường. Tôi vui vì tinh thần cầu thủ tiến bộ. Thi đấu 2 trận sân khách trước Nam Định và Thanh Hoá, họ chơi không thua gì Thanh Hoá và Nam Định. Chúng tôi sẽ phải bổ sung cầu thủ ngoại có chất lượng thì chơi tốt hơn".

Đầu mùa giải, Becamex TP.HCM đặt mục tiêu Top 3, nhưng với trận thua Hà Nội FC họ tạm xếp thứ 8 với 7 điểm có được. Thách thức lớn với ông Đặng Trần Chỉnh là các trụ cột như Vĩ Hào, Minh Khoa gặp chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn.

"Thật sự với lực lượng như vậy, cầu thủ chủ chốt chấn thương, mục tiêu Top 3 hơi khó khăn. Với chiến lược hiện tại, tôi đặt cho đội cứ tính từng trận, kiếm điểm nào hay điểm đó, chắt chiu từng trận. Còn bây giờ Top 3 hơi khó. Cầu thủ chấn thương nhiều quá. Mất điểm các trận đầu mùa nhiều. Hà Nội FC thứ hạng vậy thôi chứ thực lưc họ mạnh. Các đội khác như Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình, Viettel, Công an TP.HCM... Nhiều đội mạnh, để chúng tôi vào top 3 thật sự khó", ông Đặng Trần Chỉnh thừa nhận.

