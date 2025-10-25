Hà Nội FC đã biết thắng, HLV Harry Kewell nói điều bất ngờ

HLV Harry Kewell: "Tôi không muốn Hà Nội FC thắng theo cách như thế này"

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Hà Nội FC trên sân Gò Đậu chiều tối 25/10 đã khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội bóng Thủ đô. Đây là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài tới phút 100 và trận đấu còn gián đoạn bởi mưa lớn khiến trọng tài Nguyễn Mạnh Hải phải tạm hoãn cơn thuỷ chiến.

HLV Harry Kewell đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Hà Nội FC tại V.League 2025/2026. Nó đến trong bối cảnh đầy thử thách — mưa lớn, mặt sân sũng nước, sức ép từ khán giả đất Thủ và những phút cuối căng như dây đàn.

HLV Harry Kewell có nhiều lúc phải căng thẳng khi bị dẫn bàn

Sau trận đấu, HLV Harry Kewell chia sẻ: "Tôi không hy vọng Hà Nội FC thắng cách như thế này. Nhưng đây là trận thắng đầu tiên của tôi trên cương vị HLV của Hà Nội FC. Chúng tôi không thể thi đấu với cách chúng tôi từng đấu, nhưng chúng tôi đã thích ứng vừa đủ để có 3 điểm. Chúng tôi gặp khó khăn về cách chơi của đối phương, quan trọng cầu thủ tập trung và cuối cùng chúng tôi chiến thắng".

Trong trận đấu, khi trời mưa quá to, HLV Harry Kewell nhiều lần yêu cầu trọng tài Nguyễn Mạnh Hải dừng trận đấu. Giải thích điều này, vị HLV người Úc cho biết: "Tôi luôn luôn lo lắng về sự an toàn của cầu thủ. Tôi nghĩ tất cả mọi người đến đây để xem bóng đá. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn thưởng thức bóng đá. Những chúng ta thấy quan điểm an toàn trên hết.

Đặc biệt, khi bắt đầu trận đấu rất khó khăn. Cách mà bóng khó di chuyển, có người bị trượt, bất kỳ cầu thủ nào của hai đội cũng có thể gặp chấn thương. Tôi lo lắng nhiều hơn về sự an toàn của cầu thủ".

Nói về sự vắng mặt của Văn Quyết, HLV Harry Kewell chia sẻ: "Rất không may mắn khi Văn Quyết không có mặt. Với tôi, gia đình là thứ duy nhất, lớn hơn bóng đá. Tô muốn gửi những lời tốt đẹp nhất đến Văn Quyết”.

