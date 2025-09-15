HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Barcelona đấu với Valencia: HLV Flick hé lộ lý do để Raphinha ngồi dự bị

Trong cuộc tiếp đón Valencia tại vòng 4 La Liga 2025/26, Barcelona thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 6-0. Fermin Lopez (29', 56') và Robert Lewandowski (76', 86') và Raphinha (53', 66') thay nhau lập cú đúp. Trận này, Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương háng.

Chiến thắng này giúp Barcelona vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH La Liga với 10 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm.



Ảnh: ChatGPT.

Barcelona đấu với Valencia: Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ chạy cánh Raphinha lập cú đúp khi vào sân từ băng ghế dự bị ở cấp độ CLB.

Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ XXI, Barcelona có 2 cầu thủ (Raphinha và Robert Lewandowski) lập cú đúp khi vào sân từ băng ghế dự bị trong một trận đấu ở La Liga.

Valencia không thực hiện được cú sút nào trong hiệp 1 của một trận đấu tại La Liga kể từ trận gặp Real Madrid vào tháng 2/2023.

Barcelona đấu với Valencia: Trả lời phỏng vấn trên Movistar Plus sau trận đấu, HLV Hansi Flick nói: “Fermin Lopez đã có trận đấu rất ấn tượng. Không chỉ có cậu ấy, toàn đội hình Barcelona đều thi đấu tốt. Đó mới là điều quan trọng.

Với tôi, điều quan trọng là đội bóng thi đấu tốt và giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi quyết định chọn Ferran Torres nhưng chúng tôi phải tiếp tục xoay tua đội hình. Đây là trận đầu tiên trong số 7 trận đấu của Barcelona phải chơi trước kỳ FIFA Days tiếp theo. Chúng tôi đã thắng và có 3 điểm.

Mặc dù Raphinha đến muộn trong buổi họp kỹ thuật, song cậu ấy đã tập luyện tốt và có tinh thần thoải mái. Vì vậy, tôi đã để cậu ấy vào sân từ ghế dự bị”.