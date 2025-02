HLV Kim Sang-sik nhận tin vui từ tiền vệ Việt kiều CH Czech 1m75

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec, CH Czech và có chiều cao 1m75. Andrej Nguyễn An Khánh có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ 20 tuổi mang cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ cánh nhưng khi cần, Andrej Nguyễn An Khánh có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm.

Andrej Nguyễn An Khánh. Ảnh: VFF.

Theo tiết lộ, HLV Kim Sang-sik đã đưa Andrej Nguyễn An Khánh vào tầm ngắm khi xây dựng danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Mới đây, tin vui đã đến với nhà cầm quân người Hàn Quốc này khi gia đình Andrej Nguyễn An Khánh cho biết, họ đã xin và nhận được sự đồng ý từ CLB chủ quản FK Trinec về việc để tiền vệ 20 tuổi này trở về Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm.

Bản thân Andrej Nguyễn An Khánh khi chia sẻ với báo Tuổi Trẻ cũng bày tỏ sự quyết tâm tham dự SEA Games 33 vào cuối năm cùng U22 Việt Nam: "Tôi khao khát được khoác áo U22 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 diễn ra trong năm nay. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của tôi với quê hương. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được HLV Kim Sang Sik tin tưởng và trao cơ hội".

Bruno Guimaraes muốn ghi danh lịch sử cùng Newcastle

Newcastle đã dễ dàng vượt qua Arsenal để lọt vào trận chung kết League Cup. "Chích chòe" đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 70 năm. Khi được hỏi về điều này, tiền vệ Bruno Guimaraes cho biết: "Thật không thể tin được. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không thể nghĩ về điều đó, trong mùa giải đầu tiên làm đội trưởng, tôi lại nâng cao chiếc cúp cho câu lạc bộ này lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sẽ thật tuyệt vời.

Bruno Guimaraes.

Khi tôi gia nhập Newcastle, tôi luôn nói rằng tôi muốn ghi tên mình vào sử sách của CLB và trận thắng hôm nay là một bước tiến lớn nữa. Chúng tôi không cảm thấy áp lực gì. Tôi đã ở đây ba năm và đây là trận chung kết thứ hai của tôi. Tôi rất hạnh phúc và đầy hy vọng".

Premier League xem xét cắt ngắn kì chuyển nhượng

Sáng thứ Hai vừa qua, kì chuyển nhượng mùa đông ở Anh chính thức đóng cửa. Chỉ vài ngày sau, BTC Premier League đã xem xét thực hiện sự thay đổi lớn về thời hạn của cả 2 kì chuyển nhượng mùa đông và mùa hè.

Premier League.

Cụ thể, theo Telegraph, Ban lãnh đạo giải đấu muốn rút ngắn thời gian chuyển nhượng mùa đông xuống chỉ còn 2 tuần, thay vì hơn 1 tháng như hiện tại. Ngoài ra, họ cũng cân nhắc kết thúc kì chuyển nhượng mùa hè trước khi mùa giải bắt đầu. Những đề xuất này nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng tiêu cực đến các HLV và đội bóng.

Trước đó, kì chuyển nhượng mùa hè năm 2018 và 2019 đã đóng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Dẫu vậy, luật này đã bị hủy bỏ do các giải đấu hàng đầu châu Âu khác vẫn giữ nguyên thời hạn chuyển nhượng đến cuối tháng 8 - đầu tháng 9.

M.U không có kế hoạch chiêu mộ Pogba trở lại

Paul Pogba, hiện tại là cầu thủ tự do và sẽ có thể thi đấu lại vào tháng 3 sau khi hết án phạt doping, đang tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp. Mặc dù huyền thoại Rio Ferdinand cho rằng Pogba có thể trở lại tập luyện và chứng tỏ khả năng, nhưng theo nguồn tin từ tờ The Athletic, "Quỷ Đỏ" không có kế hoạch ký hợp đồng với Pogba lần thứ ba.

Paul Pogba.

Mặc dù mối quan hệ tốt giữa đại diện của Paul Pogba và giám đốc kỹ thuật M.U, Jason Wilcox, không mang lại lợi ích cho việc tái hợp. Trong khi đó, cựu danh thủ Louis Saha cho rằng nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh vẫn sẽ rất quan tâm đến việc chiêu mộ Pogba dưới dạng cầu thủ tự do.

Tái phát ung thư, Kirian Rodriguez rời bỏ bóng đá

Cú sốc đã xảy ra với Las Palmas khi CLB này đang chiến đấu để trụ hạng La Liga. Trong cuộc họp báo sáng nay, đội trưởng Kirian Rodriguez xác nhận anh phải rời xa bóng đá vô thời hạn vì bệnh ung thư tái phát.

Kirian Rodriguez.

Tiền vệ người Tây Ban Nha nói: "Cảm ơn CLB và các giám đốc có mặt ở đây, họ rất quan trọng đối với tôi. Cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội vì đã không đi cùng tôi đến đây, tôi nghĩ họ cần tập trung cho trận đấu sắp tới".

"Hôm qua họ nói với tôi rằng bệnh ung thư của tôi đã tái phát. Tôi sẽ phải dừng thi đấu và trải qua đợt hóa trị khác để chống lại căn bệnh này. Tôi hi vọng có thể gặp lại các bạn vào mùa giải 2025/2026".