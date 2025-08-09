HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League

HLV Lê Huỳnh Đức và dàn sao CLB Công an TP.HCM chính thức bước vào hành trình chinh phục mùa giải 2025/2026

Tới tham dự buổi lễ xuất quân có: Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Cục phó Cục công tác Chính trị; Trung tướng Mai Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. HCM; ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF); Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Cùng đại diện các cơ quan ban, ngành, các vị khách quý và đông đảo phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí.

CLB Công an TP.HCM là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ra đời năm 1979, đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá thành phố mang tên Bác trong những năm 1990, sánh vai cùng Cảng Sài Gòn và Hải Quan. Giai đoạn đỉnh cao, đội từng giành chức vô địch quốc gia năm 1995, cùng nhiều lần về nhì tại các mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002.

Sau thời gian gián đoạn, tháng 7/2025, UBND TP.HCM đã chuyển giao CLB TP.HCM đang thi đấu tại V.League 1 về Công an TP.HCM quản lý. Đội bóng chính thức đổi tên thành Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP.HCM (CLB Công an TP.HCM) – đánh dấu bước khởi đầu mới với quyết tâm khôi phục vị thế của một trong những biểu tượng bóng đá phía Nam.

Được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, CLB Công an TP.HCM hướng tới mục tiêu phát triển thành đội bóng mạnh mang bản sắc lực lượng Công an nhân dân, song song với việc đầu tư dài hạn cho hệ thống đào tạo trẻ.

Đảm nhận vị trí HLV trưởng là ông Lê Huỳnh Đức – cựu danh thủ, đồng thời cũng là một phần lịch sử hào hùng của đội bóng. Hỗ trợ ông là các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường – những gương mặt giàu kinh nghiệm trong công tác huấn luyện.

Về lực lượng, đội bóng giữ lại nhiều trụ cột như thủ môn Patrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và Võ Huy Toàn. Bên cạnh đó, CLB cũng tăng cường chiều sâu đội hình với những bản hợp đồng đáng chú ý như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Quả bóng vàng Việt Nam 2024 - Becamex TP.HCM), tiền vệ Phạm Đức Huy (từ CLB Thép xanh Nam Định), Đặng Văn Lắm (CLB Quảng Nam), Phạm Văn Luân (CLB CAHN), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), cùng hậu vệ Lê Quang Hùng (CLB SHB Đà Nẵng).

CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đặt đại bản doanh tại cơ sở hiện đại thuộc phường Phú Thuận, quận 7 – nơi được đầu tư bài bản để phục vụ bóng đá chuyên nghiệp. Trong lộ trình phát triển, đội bóng đặt ra hai mục tiêu trọng tâm: xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh tại V.League và phát triển hệ thống đào tạo trẻ bền vững, làm nền tảng cho tương lai.

Với sự hậu thuẫn vững chắc từ các cấp lãnh đạo, định hướng chiến lược rõ ràng cùng tinh thần đổi mới, CLB Công an TP.HCM hứa hẹn sẽ là làn gió mới của V.League và sớm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá thành phố.