HLV Lê Huỳnh Đức sẽ biến Tiến Linh thành "Merlo mới"?

Việc HLV Lê Huỳnh Đức nắm quyền dẫn dắt CLB Công an TP.HCM ngay từ đầu mùa giải 2025/2026 đang mang đến nhiều kỳ vọng về một tập thể giàu bản sắc. Dấu ấn đầu tiên đã đến từ cậu học trò cưng Nguyễn Tiến Linh, người ghi bàn thắng sớm trong trận cầu đinh khai mạc V.League gặp Hà Nội FC.

Giới chuyên môn đang đặt ra câu hỏi liệu HLV Lê Huỳnh Đức có đang xây dựng lại một công thức thành công quen thuộc hay không. Thời kỳ hoàng kim của ông tại SHB Đà Nẵng gắn liền với việc xây dựng lối chơi xoay quanh các trung phong ngoại binh mạnh mẽ, có khả năng độc lập tác chiến như Almeida hay Gaston Merlo, những người đã góp công lớn mang về các chức vô địch V.League.

HLV Lê Huỳnh Đức nhanh chóng để lại ấn tượng.

Nay trở về dẫn dắt CLB Công an TP.HCM, ông đã mang về Nguyễn Tiến Linh từ Becamex Bình Dương. Tiền đạo này sở hữu nhiều tố chất tương đồng với những mẫu trung phong mà HLV Lê Huỳnh Đức ưa thích: sức mạnh, khả năng càn lướt và chớp thời cơ nhanh nhạy. Chính những phẩm chất này làm dấy lên giả thuyết về việc Tiến Linh sẽ được "đóng khung" vào vai trò chủ công tương tự như các ngoại binh lừng danh trước đây.

Trong trận ra quân, Tiến Linh đã thể hiện tốt ở vai trò trung phong, dù tuyển thủ này vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để tìm lại phong độ đỉnh cao sau một thời gian sa sút. Việc có đủ thời gian chuẩn bị và tự tay xây dựng lực lượng được xem là cơ hội để HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra một lối chơi có cá tính riêng cho đội bóng.

Màn trình diễn trong trận khai màn không chỉ mang về một kết quả tích cực mà còn cho thấy một tập thể giàu bản sắc, có khả năng khắc chế đối thủ mạnh. Đây được xem là tín hiệu lạc quan cho bóng đá TP.HCM, vốn đã quen với "điệp khúc trụ hạng" trong nhiều năm qua.

Theo: Theo Thời báo VHNT