HLV Mai Đức Chung – Bông hoa rực rỡ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thể thao

Thứ năm, ngày 25/09/2025 14:10 GMT+7
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, hình ảnh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Mai Đức Chung nổi lên như một bông hoa rực rỡ, tiêu biểu cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của những người làm thể thao.
HLV Mai Đức Chung - Người thầy tận tụy của Bóng đá nữ Việt Nam

Nếu Bóng đá nam Việt Nam có những dấu ấn lịch sử thì Bóng đá nữ, với sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đã viết nên trang sử hào hùng riêng. Từ SEA Games đến các giải châu lục, hình ảnh thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng trong nghịch cảnh, vượt qua bao khó khăn đã trở thành niềm tự hào của người hâm mộ cả nước. Có thể nói, cả cuộc đời HLV Mai Đức Chung đã, đang và sẽ gắn liền với trái bóng, với sân cỏ, nhưng điều làm nên giá trị lớn lao hơn cả là những đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của thể thao nước nhà trên trường quốc tế.

Dưới bàn tay chèo lái của ông, Đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng SEA Games, đặc biệt là kỳ tích lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 – cột mốc lịch sử khẳng định bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tầm thế giới.

Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng lòng tâm huyết, tình cảm HLV Mai Đức Chung dành cho Bóng đá nữ vẫn còn nguyên vẹn.

Không chỉ là người thầy nghiêm khắc, HLV Mai Đức Chung còn là người cha, người bạn đồng hành của các cầu thủ nữ. Trong điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, lương thưởng chưa cao, ông chính là chỗ dựa tinh thần, truyền cho các học trò niềm tin, khát vọng và lòng tự hào dân tộc. Tấm lòng nhân ái, sự giản dị, khiêm nhường của ông khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thêm kính trọng.

Phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thể thao luôn gắn với những tấm gương tiêu biểu, và Mai Đức Chung là một trong những gương mặt sáng chói. Với sự nghiệp cống hiến bền bỉ, ngày 24/1/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149/QĐ-CTN trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung. Đây là danh hiệu xứng đáng dành cho HLV Mai Đức Chung vì những thành tích đặc biệt xuất sắc mà ông có được trong sự nghiệp Thể thao của mình, đồng thời cũng là sự ghi nhận cho tinh thần nỗ lực, kiên định, không ngại gian khó vì màu cờ sắc áo.

Những năm qua, HLV Mai Đức Chung luôn đồng hành cùng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường cho tới các chương trình thiện nguyện. Ông trở thành hình mẫu của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó đến đông đảo nhân dân.

Trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung tiếp tục đặt sự quan tâm, dõi theo từng bước đi của bóng đá nữ Việt Nam. Những lớp cầu thủ trẻ, những HLV kế cận đã trưởng thành từ nền tảng mà ông xây dựng. Không chỉ là thành tích, di sản lớn nhất ông để lại chính là tinh thần: niềm tin rằng với ý chí, đoàn kết và lòng yêu nước, thể thao Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, khẳng định mình ở tầm châu lục và thế giới.

Bông hoa rực rỡ tại Đại hội thi đua yêu nước 

Trong không khí hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, giữa hàng trăm gương mặt điển hình tiên tiến của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, ông Mai Đức Chung có thể xem như một trong những "bông hoa rực rỡ", "nở rộ" từ kết tinh của sự kiên trì, giản dị cùng những cống hiến phi thường cho thể thao nước nhà.

HLV Mai Đức Chung không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá nữ Việt Nam, của ngành thể thao và của cả dân tộc.

Ở tuổi ngoài 70, với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu, HLV Mai Đức Chung không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá nữ Việt Nam, của ngành thể thao và của cả dân tộc. Người thầy ấy đã đưa đội tuyển nữ vươn tới World Cup, đã truyền cảm hứng để các thế hệ cầu thủ tin rằng bóng đá nữ cũng có thể khẳng định mình ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đại hội đã gọi tên ông trong danh sách những điển hình tiên tiến, và câu chuyện cuộc đời ông trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước: Từ gian khó mà vươn lên, từ bền bỉ mà thành công. 

Như những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc HLV Mai Đức Chung đã từng nói với giới truyền thông: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, còn sức thì còn cống hiến. Những gì tôi làm được hôm nay là nhờ sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, của người hâm mộ và đặc biệt là sự nỗ lực phi thường của các cầu thủ nữ. Thành công không thuộc riêng ai, mà là kết quả của một tập thể đoàn kết."

Đúng với phong cách giản dị vốn có, ông cũng từng chia sẻ: "Tôi gắn bó cả đời với bóng đá nữ, vì tình yêu chứ không vì danh lợi. Còn sức thì tôi còn làm, còn lo cho các cháu cầu thủ". Hay khi nhắc đến thành tích đưa đội tuyển nữ giành vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung xúc động: "Đây là giấc mơ mà tôi và các học trò đã chờ đợi cả đời. Tôi chỉ mong bóng đá nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn, để các cháu yên tâm tập luyện và cống hiến."

Những lời nói ấy như gói trọn cả tinh thần thi đua: Khi mỗi cá nhân biết vượt lên chính mình, cống hiến vì tập thể, thì thành quả đạt được sẽ trở thành niềm tự hào chung. Và chính vì thế, hình ảnh HLV Mai Đức Chung tại Đại hội không chỉ là sự tôn vinh một người thầy, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, của ý chí vươn lên không ngừng nghỉ trong thời kỳ đổi mới.

Theo: Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

