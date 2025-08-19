ĐT nữ Việt Nam lại thắng Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói gì?

ĐT nữ Việt Nam lại thắng ĐT nữ Thái Lan

Phát biểu tại họp báo sau trận ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trước hết, cho tôi thay mặt ĐT nữ Việt Nam cảm ơn CĐV cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng”.

Về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12, HLV Mai Đức Chung cho biết, sau giải đấu Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu giải VĐQG. Ban huấn luyện sẽ theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm nhân sự, trong đó có thể bổ sung một số gương mặt trẻ từ đội U20 sau khi giải quốc nội kết thúc.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao nỗ lực của toàn đội tại giải: “Trận thua Australia chỉ là một tai nạn, bởi đối thủ quá mạnh mẽ và có thể hình vượt trội. Nhưng việc chúng ta khiến họ lúng túng trong hiệp hai là tín hiệu đáng mừng. Ở bất kỳ trận nào, các cầu thủ cũng thi đấu với hơn 100% sức lực, tôi không có gì để phàn nàn”.

Đội trưởng Huỳnh Như, cầu thủ xuất sắc nhất trận, khẳng định chiến thắng trước Thái Lan là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo chiến thuật hợp lý. “Hôm nay là ngày 19/8, trước khi ra sân toàn đội đã quyết tâm giành chiến thắng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ. Chiến thắng này là của tập thể, nhờ tinh thần đoàn kết, sự tập trung và chiến thuật của Ban huấn luyện. Tôi xin dành tặng bàn thắng hôm nay cho các CĐV – những người luôn bền bỉ đồng hành cùng đội tuyển”, Huỳnh Như chia sẻ.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT nữ Thái Lan Futoshi Ikeda chúc mừng ĐT nữ Việt Nam và thừa nhận đối thủ xứng đáng với chiến thắng. HLV Futoshi Ikeda cho rằng những thất bại như thế này sẽ là bài học quý giá để các cầu thủ trẻ Thái Lan tiến bộ hơn, đồng thời khẳng định đội sẽ tiếp tục điều chỉnh và chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 33.