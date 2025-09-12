HLV Ninh Bình FC: “V.League ngang tầm với các giải đấu ở châu Âu”

HLV Albadalejo đánh giá V.League ngang tầm các giải đấu châu Âu

Trả lời phỏng vấn trên tờ Sport (Tây Ban Nha), chiến lược gia sinh năm 1983 cho rằng, xét về mặt chuyên môn, V.League hoàn toàn có thể so sánh với một số giải châu Âu, thậm chí ngang bằng với giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Đồng thời, giải đấu hàng đầu Việt Nam và có thể sánh ngang với hạng Nhất ở xứ sở bò tót.

HLV Albadalejo nói: “Về mặt kỹ thuật, các cầu thủ Việt Nam rất giỏi. Họ có tốc độ, kỹ năng xử lý bóng tốt và thi đấu mạnh mẽ. Về mặt thể chất, có người sở hữu tiềm năng vượt trội, có người chưa thực sự bền bỉ nhưng nhìn chung không hề kém cạnh những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.



HLV Albadalejo. Ảnh: VPF.

Điều quan trọng là về mặt chiến thuật. Tôi nghĩ, chúng tôi có thể tạo ra tác động lớn nhất đối với họ. Những triết lý các cầu thủ ở V.League được học đôi khi dẫn đến nhiều sai lầm. Đây là điều mà bóng đá châu Âu thường không mắc phải”.

Chia sẻ về sự khác biệt, nhà cầm quân 42 tuổi cho rằng, văn hóa bóng đá Việt Nam có nhiều điểm thú vị. Ví dụ, thay vì xây dựng sự gắn kết trong phòng thay đồ như ở châu Âu, cầu thủ Việt Nam lại gắn kết nhiều hơn trong môi trường khách sạn. Sự khác biệt văn hóa này buộc các HLV ngoại phải thích nghi để có thể truyền tải tốt triết lý bóng đá của mình.

Ngoài ra, HLV Albadalejo cũng tiết lộ lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho chuyến phiêu lưu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Cụ thể, sau nhiều năm gắn bó với các CLB ở Segunda B và Tercera Division (Tây Ban Nha), ông cảm thấy cần một thử thách mới.

Khi cơ hội từ Ninh Bình FC xuất hiện, ông đã bị thuyết phục bởi định hướng chuyên nghiệp của đội bóng cũng như việc được mang theo đội ngũ huấn luyện người Tây Ban Nha gồm trợ lý, HLV thể lực, chuyên gia vật lý trị liệu và các nhà phân tích dữ liệu.

Về mục tiêu mùa giải, Albadalejo khẳng định ông muốn xây dựng một tập thể mạnh mẽ, dựa trên sự kết hợp giữa các tuyển thủ Việt Nam, ngoại binh chất lượng cao và những tài năng trẻ U21, U23. Ông cũng hy vọng có thể chiêu mộ một cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho Ninh Bình FC.

Dù thừa nhận việc cạnh tranh ngôi vô địch V.League rất khó, nhưng HLV Albadalejo tin rằng Ninh Bình FC đủ khả năng nằm trong nhóm dẫn đầu và trở thành “chuẩn mực quốc gia” cho lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tấn công dũng mãnh theo phong cách Tây Ban Nha - châu Âu, thay vì lối chơi thiên về phòng ngự, phản công quen thuộc của bóng đá Việt Nam.