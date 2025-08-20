HLV Polking “lên giây cót” cho CLB CAHN trước giờ đấu BG Pathum United

HLV Polking tự tin cùng CLB CAHN mang đến một khởi đầu tốt ngay trên đất Thái Lan

Hôm nay (20/8), Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tham dự giải có 12 CLB được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Đại diện V.League, CLB CAHN ở bảng A cùng các đối thủ Buriram United, BG Pathum United, Selangor, Tampines Rovers và Dynamic Herb Cebu.

Do mỗi bảng chỉ lấy 2 đội vào bán kết và mỗi đội chỉ gặp nhau một lượt nên tính cạnh tranh sẽ rất cao. Vì thế, nếu muốn vượt qua vòng đấu bảng, CLB CAHN cần phải có kết quả tốt trước BG Pathum United ngày ra quân khi thầy trò HLV Polking sẽ không còn gặp lại đối thủ này ở vòng bảng và mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá rất đắt.

BG Pathum United vs CLB CAHN. Ảnh: FPT PLay.

Trước giờ bóng lăn, HLV Polking đã khẳng định niềm tin vào các học trò với những chia sẻ thẳng thắn: "Tôi luôn nói rằng mình có trong tay một đội hình chất lượng cùng với tinh thần tốt kể từ sau trận tranh siêu cúp cách đây 2 tuần. Chúng tôi đã có màn trình diễn rất tốt ở Shopee Cup mùa giải trước và muốn làm tốt hơn nữa ở năm nay. Chính vì vậy toàn đội sẽ quyết tâm có được 1 khởi đầu tốt”.

Về phía Nguyễn Quang Hải, tiền vệ đội trưởng của CLB CAHN này cũng khẳng định rằng, toàn đội sẽ nỗ lực để mang về chiến thắng ngay trên đất Thái Lan để giành tặng cho các CĐV nhiệt thành của đội bóng Thủ đô.

Trong những ngày vừa qua, CLB CAHN đã có những sự bổ sung đáng kể để sẵn sàng chinh chiến ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 Những ngoại binh được "thửa" riêng cho các sân chơi quốc tế như China, Mauk hay cầu thủ Việt kiều Brandon Ly sẽ có cơ hội được thể hiện mình ở trận đấu này.

Trong khi đó, BG Pathum United cũng đang có sự quyết tâm cao độ khi được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng này cũng đã bổ sung thêm một số ngoại binh như Joel López Pissano (Argentina), Matheus Fornazari (Brazil), Miloš Drinčić (Montenegro), Slaviša Bogdanović (Bosnia) hay Tomoyuki Doi, chân sút người Nhật Bản từng "làm mưa làm gió" ở giải VĐQG Singapore.

Ngoài ra, dàn nội binh của BG Pathum United cũng là nhiều gương mặt từng khoác áo ĐT Thái Lan như Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin, Jaroensak Wonggorn. Do đó, đội bóng này đã sẵn sàng thách thức CLB CAHN cũng như các đối thủ khác trong bảng.

Trận đấu giữa BG Pathum United và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay, theo giờ Việt Nam và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.