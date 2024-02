Tin tối (24/2): HLV Troussier đối mặt 2 bài toán “cực khó"

HLV Troussier đối mặt 2 bài toán "cực khó"

Cuối tháng 3 tới, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Kết quả 2 màn đọ sức này ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội giành vé đi tiếp của các "Chiến binh Sao vàng". Đồng thời, nó cũng góp phần quyết định tới tương lai của HLV Philippe Troussier.

HLV Troussier. Ảnh: VFF.

Theo nhà báo Minh Hải, HLV Troussier có 2 vấn đề cần phải giải quyết trước 2 trận đấu với Indonesia. Đầu tiên là các trụ cột đang dính chấn thương. Ở đợt hội quân sắp tới, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ tiếp tục vắng mặt. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải vừa tái phát chấn thương gân khoeo và khó có thể góp mặt.

Thứ hai là giúp các trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng… hoà nhập với lối chơi và đấu pháp chiến thuật mà HLV Troussier áp dụng.

Alexander-Arnold phải thuê vệ sĩ vì bị quấy rối

Do bị 1 fan nữ quấy rối suốt 1 năm qua nên hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã buộc phải thuê vệ sĩ nhằm bảo vệ an toàn và sự riêng tư của cá nhân cũng như gia đình. Ngôi sao 25 tuổi đã phải đổi số điện thoại, lắp đặt thêm camera an ninh và thiết bị cảnh báo tại nhà riêng.

M.U nhảy vào cuộc đua giành Gyokeres

Gyokeres vẫn còn hợp đồng với Sporting tới tháng 6/2028. Ảnh: Getty.

Tờ Fichajes đưa tin, M.U vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Viktor Gyokeres cùng với Chelsea, Arsenal và Man City. Mùa giải này, ngôi sao 25 tuổi có 29 bàn và 11 pha kiến tạo sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo Sporting Lisbon.

Sterling chuẩn bị xây phòng hoảng loạn tại nhà

Do lo ngại khả năng bị trộm đột nhập và tấn công lần thứ 2, tiền vệ cánh Raheem Sterling của Chelsea dự định sẽ xây dựng một nơi trú ẩn kiên cố trong tòa nhà 6 phòng ngủ ở Berkshire. Đồng thời, chân sút 29 tuổi cũng nâng cấp cổng an ninh và lắp đường dây điện thoại an toàn. Khi đang cùng ĐT Anh dự World Cup 2022, Sterling từng phải trở về nhà giữa chừng vì gia đình anh bị đột kích.

De Jong đàm phán gia hạn hợp đồng với Barca

De Jong muốn gắn bó lâu dài với Barca. Ảnh: Getty.

Ali Dursun - người đại diện của tiền vệ Frenkie de Jong vừa có cuộc đàm phán với Giám đốc thể thao Deco của Barcelona để gia hạn hợp đồng mới. Bản giao kèo hiện nay giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6/2026. Ngôi sao 26 tuổi đang là mục tiêu theo đuổi của M.U và Chelsea.