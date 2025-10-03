Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh đến MTTQ TP.HCM ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão

Ngày 3/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm bàn giải pháp vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết ngay sau khi bão đổ bộ gây thiệt hại tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Tĩnh được hỗ trợ 10 tỷ đồng, Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ TP.HCM kêu gọi chung tay ủng hộ người dân vùng bão khắc phục hậu quả. Ảnh: A.H

“Tinh thần chung là hành động kịp thời, đồng lòng, nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu thực tiễn của bà con vùng bão lũ. Thành phố sẽ phát động đợt kêu gọi rộng rãi để chuyển tình cảm, tấm lòng sẻ chia đến đồng bào miền Trung”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng tại Quảng Trị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên mất tích. Bốn tàu thuyền của TP.HCM đang neo đậu tại Quảng Trị cũng được ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, Sở phối hợp các cơ quan liên quan để điều phối, cung cấp thông tin, hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Nhiều cơ quan báo chí và đoàn thể tại TP.HCM đã nhanh chóng hưởng ứng. Đại diện Thành Đoàn TP.HCM cho biết ngày 6/10 sẽ tổ chức chương trình văn hóa – văn nghệ kêu gọi văn nghệ sĩ đóng góp.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: A.H

Đồng thời cử đoàn công tác trực tiếp đến Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 7/10 để khảo sát, hỗ trợ bà con. Các hoạt động cứu trợ tập trung vào khám chữa bệnh, đặc biệt các bệnh về tiêu hóa sau bão, huy động tình nguyện viên về điện lực, y tế, an ninh để hỗ trợ tại chỗ.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM nhấn mạnh: “Chưa bao giờ tình hình bão chồng bão lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân miền Trung phía Bắc như lần này. Đây là thời điểm đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay sẻ chia nỗi đau, mất mát với đồng bào để kéo giảm thiệt hại do bão số 10 gây ra”.

Diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: A.H

Cũng tại cuộc họp, MTTQ TP.HCM chính thức phát động lời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Thành phố tích cực đóng góp, ủng hộ đồng bào vùng bão khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 3/10 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận đóng góp của ca sĩ Hồ Ngọc Hà số tiền 500.000.000 đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Thông qua MTTQ TP.HCM, ca sĩ Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, doanh nghiệp tại TP.HCM cũng đã trực tiếp ủng hộ, góp phần sẻ chia khó khăn cùng bà con miền Trung thông qua Ủy ban MTTQ TP.HCM.