Thứ sáu, ngày 03/10/2025 15:58 GMT+7

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

P.V Thứ sáu, ngày 03/10/2025 15:58 GMT+7
Ngay trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông thành cơn bão số 11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 03/10/2025 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00’ ngày 03/10/2025.
Hồi 14h00’ ngày 03/10/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 03/10/2025 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00’ ngày 03/10/2025.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình được lệnh mở 2 cửa xả đáy vào hôm nay, 3/10. Ảnh: báo Phú Thọ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trong khi đó, bão MATMO vẫn đang trong quá trình tăng cấp và tiến vào biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 05/10, bão MATMO trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự

Chiều 8/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM đã họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang
Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực
“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam SuperPort TM , liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nông thôn Tây Bắc: Sau hơn một tuần ngập lụt, một số tuyến đường ở Lào Cai vẫn ngổn ngang bùn đất
Nông thôn Tây Bắc: Sau hơn một tuần ngập lụt, một số tuyến đường ở Lào Cai vẫn ngổn ngang bùn đất

Sau hơn một tuần ngập lụt do hoàn lưu bão số 10, một số tuyến đường, ngõ ngách tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai vẫn ngổn ngang bùn đất. Người dân, doanh nghiệp tất bật dọn dẹp lau rửa, khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Đường Tăng và Nữ vương Tây Lương nữ quốc trong 'Tây du ký 1986' liệu có phim giả, tình thật?
Đường Tăng và Nữ vương Tây Lương nữ quốc trong "Tây du ký 1986" liệu có phim giả, tình thật?

Chuyện tình cảm của Đường Tăng và Nữ vương Tây Lương nữ quốc trong "Tây du ký 1986" từng khiến trái tim hàng triệu khán giả thổn thức. Tuy nhiên, bộ phim cũng khiến các diễn viên gặp không ít rắc rối.

45 nghìn doanh nghiệp logistics đóng vai trò quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu dự kiến 800 tỷ USD
45 nghìn doanh nghiệp logistics đóng vai trò quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu dự kiến 800 tỷ USD

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết, hệ thống logistics Việt Nam đang thu hút 45 nghìn doanh nghiệp, trong đó có 5 nghìn doanh nghiệp giao nhận quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu
T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân
F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

F88 phát triển gói vay cầm cố Hạn mức tuần hoàn trên nền tảng số, mô phỏng cơ chế thẻ tín dụng ngân hàng nhưng đơn giản hơn, giúp người lao động bình dân có thể rút tiền linh hoạt khi cần.

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền
Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết Vụ tố cáo Chu Thanh Huyền tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự.

Ngày 10/9 chính thức trở thành Ngày Truyền thống của Phân bón Cà Mau
Ngày 10/9 chính thức trở thành Ngày Truyền thống của Phân bón Cà Mau

Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại mà còn là niềm tự hào to lớn của tập thể PVCFC. Lần đầu tiên trong hành trình gần 15 năm, những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tiên phong và cống hiến thầm lặng nơi đất Mũi đã được khắc ghi thành một ngày đặc biệt để tri ân, để tự hào và tiếp lửa cho chặng đường mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Không có lý do để làm khó điện mặt trời mái nhà”
Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Không có lý do để làm khó điện mặt trời mái nhà”

Ngành Công Thương rất mong muốn đến năm 2030 đạt 50% số hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu vì vậy không có lý do gì để làm khó.

3.143 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM đã được nhận diện từ hơn 1.200 camera và 31 thiết bị AI
3.143 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM đã được nhận diện từ hơn 1.200 camera và 31 thiết bị AI

TP.HCM hiện có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp trên địa bàn để giám sát và tự động xử lý các hành vi vi phạm giao thông, 31 camera AI (trí tuệ nhân tạo) có khả năng nhận diện vi phạm.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nói về 4 tiêu chí đột phá trong chọn cán bộ Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ mới
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nói về 4 tiêu chí đột phá trong chọn cán bộ Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ mới

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, bộ tiêu chí cán bộ của Hà Nội thời kỳ mới được xây dựng với tinh thần kế thừa, nhưng có tính cập nhật cao, phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?
Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm? Ronaldo nhận giải Quả cầu vàng, thừa nhận sự nghiệp không còn bao lâu; U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Abu Dhabi; Rời M.U, Hojlund lập tức bật tăng giá chuyển nhượng; David Raya hồ hởi thông báo tin vui.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội lý giải vì sao đưa tiêu chí 'hạnh phúc' vào văn kiện Đại hội Đảng
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội lý giải vì sao đưa tiêu chí "hạnh phúc" vào văn kiện Đại hội Đảng

"Chỉ cần những điều giản dị như không bị ngập, không tắc đường, không chậm giờ đi làm… cũng đủ khiến người dân cảm thấy hạnh phúc", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nói như vậy khi đề cập đến tiêu chí “hạnh phúc” lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII.

Giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng trước 'giờ G' Nghị định 232
Giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng trước "giờ G" Nghị định 232

Cập nhật mới nhất, chiều ngày 8/10, nhiều thương hiệu nâng giá vàng miếng SJC vượt 142 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Trump tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga-Ukraine tử trận trong tuần, bày tỏ thất vọng về ông Putin
Ông Trump tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga-Ukraine tử trận trong tuần, bày tỏ thất vọng về ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có 7.812 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chỉ trong một tuần qua. Phát biểu trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney hôm thứ Ba, theo Interfax.

Loại rau vàng giàu canxi và protein, có 18 loại axit amin, mùa thu ăn dưỡng dạ dày, xào thịt cực thơm
Loại rau vàng giàu canxi và protein, có 18 loại axit amin, mùa thu ăn dưỡng dạ dày, xào thịt cực thơm

Mùa thu là lúc bạn nên ăn loại rau này. Nó giàu canxi và protein, nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, bổ dưỡng và làm giảm cảm giác thèm ăn.

Thị trường chứng khoán 'tàu lượn' trong ngày nhận quyết định nâng hạng thị trường mới nổi
Thị trường chứng khoán "tàu lượn" trong ngày nhận quyết định nâng hạng thị trường mới nổi

Không như mong đợi, sau khi có thông tin chính thức được nâng hạng thị trường mới nổi, dòng tiền vẫn thận trọng, dè dặt và biến động trong biên độ hẹp.

Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể 'Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn', nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?
Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể "Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn", nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?

Trong câu chuyện miệt đồng, thường không thể thiếu những câu truyền miệng "Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn". Đó là khi tát đìa mà đìa bị chìm (do mưa to kéo dài suốt đêm), cá lóc lớn rủ nhau đi trốn từng cặp bằng cách phóng lên miệng đìa, chỗ bờ thấp (có lẽ cá cảm nhận được vì nước mưa trên đồng chảy xuống đìa). Lên khỏi đìa, từng cặp cá ấy sẽ lóc tìm đến trốn trong những vũng nhỏ (đất đồng không bằng phẳng). Chúng nằm yên, có khi vài ba ngày vẫn không cựa quậy...

Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại
Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại

Bộ phim "Tay anh giữ một vì sao" với sự tham gia của Lee Kwang Soo cùng dàn diễn viên Việt Nam đã khiến khán giả bối rối trước cách xử lý ngôn ngữ trong phim.

Lãnh đạo xã và nông dân TP.HCM mong chính sách hỗ trợ sát thực tế, dễ tiếp cận
Lãnh đạo xã và nông dân TP.HCM mong chính sách hỗ trợ sát thực tế, dễ tiếp cận

Cả nông dân TP.HCM và lãnh đạo các xã ở TP.HCM đều mong chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp dễ tiếp cận. Qua đó giúp nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Góc nhìn toàn cảnh những nơi chìm trong nước lũ ở Thái Nguyên
Góc nhìn toàn cảnh những nơi chìm trong nước lũ ở Thái Nguyên

Trong lũ lụt, nhà dân có nơi ngập sâu đến tầng 2, giao thông tê liệt, lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để giải cứu người dân khỏi vùng cô lập... Góc nhìn toàn cảnh được PV Dân Việt ghi bằng flycam tại Thái Nguyên ngày 8/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh

Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh.

TP.HCM miễn phí đi lại metro Bến Thành - Suối Tiên 3 ngày Tết
TP.HCM miễn phí đi lại metro Bến Thành - Suối Tiên 3 ngày Tết

Người dân TP.HCM sẽ được trải nghiệm miễn phí tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Video lụt chưa từng có ở Thái Nguyên, điện mất, nước dâng tới tầng 2 nhà dân
Video lụt chưa từng có ở Thái Nguyên, điện mất, nước dâng tới tầng 2 nhà dân
Thái Nguyên đang trải qua trận lụt lịch sử với đỉnh lũ trên sông Cầu vượt mọi kỷ lục, nhấn chìm nhiều khu vực trung tâm thành phố trong biển nước. Nước lũ dâng cao từ 6-9 mét, ngập gần đến tầng 2 nhà dân, biến các tuyến đường huyết mạch như Quang Trung, Thống Nhất thành sông. Tình trạng mất điện, mất mạng trên diện rộng đã cô lập hàng nghìn hộ dân, khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Những người hùng giữa biển nước lũ Thái Nguyên: Cận cảnh cuộc giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt
Những người hùng giữa biển nước lũ Thái Nguyên: Cận cảnh cuộc giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Giữa biển nước, những câu chuyện về người dân tiếp tế cho sinh viên, đội cứu hộ làm việc xuyên đêm, và những giọt nước mắt lo âu cho người thân đã khắc họa một bức tranh đầy cảm xúc về cuộc chiến sinh tử với thiên tai. Từ đêm qua, chiếc xuồng phao của anh Lê Văn Quang, phường Phan Đình Phùng (thành phố thái Nguyên) đã đưa hàng chục người già và trẻ nhỏ ra khỏi tâm ngập lụt.

Đà Nẵng: Dapharco bị xử phạt gần 1 tỷ đồng do khai sai thuế
Đà Nẵng: Dapharco bị xử phạt gần 1 tỷ đồng do khai sai thuế

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) vì nhiều hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong các kỳ từ năm 2022 đến 2024, với tổng số tiền phải nộp gần 971 triệu đồng.

Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?
Chính phủ Malaysia điều tra FAM vụ nhập tịch 7 cầu thủ?

Chính phủ Malaysia đang chịu sức ép mở cuộc điều tra toàn diện sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố kết quả chấn động liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ ở đội tuyển quốc gia.

