Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

Hồi 14h00’ ngày 03/10/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 03/10/2025 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00’ ngày 03/10/2025.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình được lệnh mở 2 cửa xả đáy vào hôm nay, 3/10. Ảnh: báo Phú Thọ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trong khi đó, bão MATMO vẫn đang trong quá trình tăng cấp và tiến vào biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão MATMO di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 05/10, bão MATMO trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.