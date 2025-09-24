Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 24/09/2025 05:49 GMT+7
Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh xả lũ, nông dân Nghệ An gặt vội lúa hè thu “chạy” bão số 9

Nguyễn Tình Thứ tư, ngày 24/09/2025 05:49 GMT+7
Hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An vừa nhận được lệnh vận hành hồ chứa, xả nước từ 8h ngày 24/9 trước nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên sông Cả do ảnh hưởng của bão số 9. Tại tỉnh Nghệ An, nông dân cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu “chạy” bão số 9.
Nghệ An lệnh vận hành hồ thủy điện Bản Vẽ đề phòng lũ lớn do bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 và nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Cả, ngày 23/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có Công văn yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai vận hành xả nước từ hồ chứa xuống hạ du với lưu lượng từ 400 m3/s đến 800 m3/s. Hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành xả nước bắt đầu từ 8h ngày 24/9. Mục tiêu là chủ động hạ thấp mực nước hồ, đón đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả nước.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ có thể đạt mức 250 -300 m3/s, và có thể tăng lên mức 800 m3/s từ ngày 25/9.

Nếu trong quá trình vận hành, lưu lượng nước về hồ tăng lên trên 1.000 đến 1.200 m3/s hoặc mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt mức báo động II, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ phải điều chỉnh chế độ vận hành để cắt, giảm lũ cho hạ du, theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đáng lưu ý, nếu mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, Công ty phải điều chỉnh dần lưu lượng xả để cân bằng với lưu lượng lũ về, đảm bảo an toàn cho công trình. Khi điều kiện khí tượng thủy văn trở lại bình thường, cụ thể là khi lưu lượng về hồ giảm dưới 1.000 m3/s và dự báo 10 ngày tới không có hình thế gây mưa, lũ lớn, hồ chứa sẽ chuyển về chế độ vận hành bình thường.

Trần Văn Quảng ở xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu "chạy" bão số 9. Ảnh: N.T

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện lệnh vận hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho khu vực hạ du.

Bên cạnh đó, người dân tại các xã vùng hạ du được khuyến cáo theo dõi sát các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, chủ động phương án phòng tránh và ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa hè thu “chạy” bão số 9

Trước thông tin bão số 9 sắp tiến vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng, nông dân tỉnh Nghệ An đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, nông sản, khơi thông hệ thống mương thoát nước nhằm giảm thiểu tối đa do bão gây ra.

Phương tiện, nhân lực được huy động tối đa để kịp thu hoạch lúa hè thu trước khi bão số 9 đổ bộ, gây mưa lớn. Ảnh: N.T

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vào chiều 23/9, trên cánh đồng xã Trung Lộc, người dân đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Máy gặt, nhân lực được huy động tối đa với quyết tâm thu hoạch xong hoàn toàn diện tích lúa hè thu trước thời điểm bão số 9 đổ bộ.

Ông Trần Văn Quảng (trú tại xã Trung Lộc) cho biết: “Vụ lúa hè thu năm nay gia đình tôi cấy 7 sào. Thời tiết không thuận lợi, mưa bão triền miên nên năng suất giảm. Bây giờ lúa mới chuẩn bị chín thì nghe tin bão lại vào, mưa lớn nên gia đình tôi gặt sớm để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại”.

Nông dân các xã trên trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng với chính quyền địa phương cũng khẩn trương khơi thông hệ thống mương thoát nước nhằm tránh ngập lụt, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 9 gây ra.

