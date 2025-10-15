Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:44 GMT+7

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:44 GMT+7
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân thành đạt

Mới đây, hình ảnh thiệp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo thông tin trên thiệp, lễ nạp tài sẽ được tổ chức tại tư gia nhà gái, trước khi hôn lễ chính diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) – quê nhà của chú rể.T

Được biết, chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Gia đình doanh nhân sở hữu tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng, đảm nhiệm nhiều dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và bất động sản.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là con út trong một gia đình có ba chị em, mẹ làm nông nghiệp, bố là lao động tự do. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) tại Puerto Rico.

Trong suốt hành trình "chinh chiến" tại Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model. Sau nhiều nỗ lực, cô dừng chân ở Top 13 chung cuộc tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ này.

Trở về Việt Nam từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kín tiếng trong chuyện đời tư, chỉ cho biết đang tập trung cho sự nghiệp riêng. Trong một cuộc trò chuyện với PV Dân Việt, Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ chiếc vương miện giúp cho cô có nhiều cơ hội hơn trong công việc, cuộc sống. "Khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi mong muốn mình có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và bản thân có được những bài học tích lũy được sau mỗi ngày làm việc" - cô cho biết.

Tháng 2/2025, Đỗ Thị Hà thông báo rời công ty quản lý sau 4 năm gắn bó. Cô chia sẻ: "Tôi không nghĩ đây là thời khắc kết thúc, chỉ đơn giản đó là sự khởi đầu cho hành trình mới mà tôi đã sẵn sàng. Tôi vẫn tiếp tục sứ mệnh hoa hậu của mình và mong rằng trong chặng đường tiếp theo, tôi vẫn nhận được sự ủng hộ, yêu thương của khán giả".

Dù kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng chuyện tình của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia vẫn được công chúng biết tới rộng rãi. Họ thường xuyên được bắt gặp sánh bước bên nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Cặp đôi lộ ảnh cùng du lịch Nhật Bản hồi tháng 2/2024 và tay trong tay dạo phố Thượng Hải vào tháng 10 cùng năm. Không ít lần, họ xuất hiện thân thiết trong các chuyến đi thiện nguyện.

