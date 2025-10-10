Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp

Liệu Hoa hậu Yến Nhi có cơ hội lội ngược dòng?

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology công bố những dự đoán mới nhất về cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Theo đó, người đẹp Kosovo Brikena Selmani được xếp ở vị trí dẫn đầu.

Bảng xếp hạng hiện tại của chuyên trang sắc đẹp Missosology. (Ảnh: FBNV)

Bốn đại diện tiếp theo trong Top 5 do Missosology bình chọn gồm Indonesia, Peru, Zambia và Venezuela. Ngoài ra, top 20 còn có sự góp mặt của các thí sinh đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Mexico, Myanmar, Pháp... Hoa hậu Yến Nhi không có tên trong danh sách này.

Theo Missosology, tiêu chí đánh giá của chuyên trang này dựa trên mức độ thu hút ban đầu sau khi thí sinh tới Thái Lan, phần thể hiện thực tế, các hoạt động nhóm đầu tiên, những sự kiện giao tiếp quan trọng và phần thi áo tắm - được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất. Những gương mặt góp mặt trong danh sách này đều được đánh giá là nổi bật, thể hiện rõ tinh thần và bản sắc mà Miss Grand International hướng đến.

Trước đó, trang Sash Factor cũng công bố Top 20 người đẹp nổi bật nhất tại phần thi bikini. Các người đẹp trong danh sách này bao gồm: Philippines, Guatemala, Anh, Indonesia, Venezuela, Thái Lan, Brazil, Tanzania, CH Czech, Mexico, Peru, Colombia, Ecuador, Malaysia, Pháp, Ghana, Tây Ban Nha, Cuba, CH Dominica.

Hoa hậu Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Hoa hậu Yến Nhi lần lượt vắng mặt tại bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp. Thành tích duy nhất của cô cho tới thời điểm hiện tại là lọt Top 20 Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Phần bình chọn này sẽ lần lượt trải qua các vòng Top 20, Top 10, Top 5, Top 2 và cuối cùng chọn ra người chiến thắng. Người được vinh danh trong hạng mục Country's Power of the Year sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết.

Tại Miss Grand International 2025, phần thể hiện của Yến Nhi bị đánh giá là thiếu ấn tượng so với kỳ vọng. Với vốn tiếng Anh hạn chế, người đẹp nhiều lần không hiểu câu hỏi và trả lời sai chủ đề. Bên cạnh đó, một số đoạn clip bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cô sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp, thiếu lịch sự. Dù đã lên tiếng xin lỗi, hình ảnh của cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.