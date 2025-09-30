Chủ đề nóng

Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử, cũng là người duy nhất bị tước vương miện sau 3 tháng đăng quang

Minh Anh Thứ ba, ngày 30/09/2025 11:30 GMT+7
Dù chỉ giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe trong 119 ngày, Oxana Fedorova vẫn được công chúng nhớ tới bởi vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ.
Người đẹp Nga đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ Oxana Fedorova sinh năm 1977 tại thành phố Pskov (Nga), trong một gia đình có cha là nhà vật lý, mẹ làm y tá. Khi mới 3 tuổi, cha mẹ Oxana chia tay, từ đó cô sống cùng bà và mẹ.

Sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát với tấm bằng đỏ, Oxana Fedorova làm thanh tra tại thành phố Pskov trong khoảng nửa năm. Năm 2002, cô được thăng cấp đại úy và ba năm sau, vào năm 2005, người đẹp trở thành thiếu tá.

Oxana Fedorova trong thời khắc đăng quang. (Ảnh: TL)

Bước ngoặt đến với Oxana Fedorova vào năm 1999, khi cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp và được giới thiệu đến các cuộc thi sắc đẹp. Cũng trong năm đó, cô đăng quang Hoa hậu Saint Petersburg. Đến năm 2001, Fedorova đại diện cho thành phố dự thi Hoa hậu Nga và trở thành người chiến thắng.

Năm 2002, cô ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người đẹp Nga đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe. Người đẹp cũng là Hoa hậu đầu tiên của Miss Universe được đeo chiếc vương miện có hình cánh chim phượng hoàng nổi tiếng nhất của Mikimoto (trước đó là vương miện kiểu khác). Vương miện này được làm từ 800 viên kim cương 18 cara, 120 viên ngọc trai quý và tổng giá trị là 250.000 USD.

Màn trình diễn áo tắm của Oxana Fedorova "gây sốt" trên các phương tiện truyền thông thời điểm đó. (Ảnh: TL)

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 3 tháng, vương miện bị ban tổ chức thu hồi với lý do “không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Nguyên nhân thật sự đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Một số nguồn tin cho rằng cô bị truất ngôi vì đã kết hôn hoặc đang mang thai – điều bị cấm trong quy định của cuộc thi. Trong khi đó, tờ The Sydney Morning Herald từng nhận định: “Oxana Fedorova không có mặt trong những sự kiện mà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cần cô ấy. Vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lại vương miện”.

Sau khi bị truất ngôi, Fedorova chuyển hướng sang truyền hình. Cô trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình thiếu nhi nổi tiếng Good Night, Little Ones và được đông đảo khán giả nhí yêu thích. Ngoài ra, cô còn thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng, góp giọng trong các bộ phim hoạt hình đình đám như Toy Story 3Tinker Bell.

Oxana Fedorova tham gia dẫn chương trình trong một sự kiện. (Ảnh: IGNV)

Năm 2009, Fedorova bắt đầu sự nghiệp ca hát với đĩa đơn Prava lyubov song ca cùng danh ca Nikolay Baskov. Bản hit này giúp cô đoạt giải “Song ca của năm” tại lễ trao giải Golden Gramophone 2010. Không dừng lại ở đó, từ năm 2015, cô lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang, sáng lập thương hiệu Oksana Fedorova Design Studio, từng được giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Mercedes-Benz Nga.

Về đời sống cá nhân, Fedorova từng kết hôn với người mẫu Philip Toft năm 2007 nhưng chia tay vào năm 2010. Một năm sau, cô tái hôn cùng Andrey Borodin – Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Nga.

Hoa hậu hoàn vũ duy trì vóc dáng thon gọn ở tuổi U50. (Ảnh: IGNV)

Năm 2011, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties vinh danh Oxana Fedorova là “Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại”, vượt qua nhiều tên tuổi biểu tượng khác.

Hiện ở tuổi 48, Oxana Fedorova vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Cô chia sẻ bí quyết làm đẹp nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể thao, bổ sung rau, cá, một chút đồ ngọt, cùng những mẹo đơn giản như rửa mặt bằng đá viên để giữ làn da tươi tắn.

