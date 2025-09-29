Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Yến Nhi sau khi tới Thái Lan thi Miss Grand International 2025

Hoa hậu Yến Nhi chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục để đi thi Miss Grand International 2025

Sáng 29/9, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đến Thái Lan để tham dự Miss Grand International 2025. Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh sẽ có mặt ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin để tham gia các hoạt động. Hành trình của Yến Nhi dự kiến kéo dài đến ngày 18/10.

Người đẹp xuất hiện nổi bật tại sân bay với bộ trang phục mang tinh thần hiện đại và phóng khoáng của NTK Tăng Thành Công. Thiết kế có tone màu vàng pastel, gồm quần ống suông cạp cao giúp tôn vóc dáng, kết hợp cùng croptop cổ yếm khoét eo táo bạo.



Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: SV)

Thạc sĩ Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng Á hậu Hạnh Nguyên, Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên, Phương Anh cùng nhiều người hâm mộ có mặt để cổ vũ tinh thần cho đại diện Việt Nam.

Đặc biệt, bố mẹ và anh trai của Hoa hậu Yến Nhi đã vượt quãng đường dài từ quê nhà Đắk Lắk đến TP.Hồ Chí Minh để tiễn con gái “đem chuông đi đánh xứ người”. Mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động nhắn nhủ, mong con gái giữ sức khoẻ và cố gắng hết mình trong cuộc thi.

Trước tình yêu thương, sự ủng hộ của người thân, bạn bè và khán giả, Hoa hậu Yến Nhi bày tỏ: “Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy gia đình và khán giả có mặt đông đủ, mọi cảm xúc dồn lên khiến tôi chỉ biết trân trọng từng cái nắm tay, từng lời động viên. Sự hiện diện và tình cảm của mọi người hôm nay chính là hành trang quan trọng nhất mà tôi mang theo đến Thái Lan”.

Bố mẹ và anh trai của Hoa hậu Yến Nhi từ Đắk Lắk đến TP.Hồ Chí Minh để tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025. (Ảnh: SV)

Trước đó, tại sự kiện send-off, Yến Nhi cũng thể hiện quyết tâm: "Tôi không chắc liệu mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Tôi mong khi hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, tất cả những ai yêu thương Yến Nhi đều sẽ cảm thấy tự hào”.

Sau khoảng hơn một giờ rưỡi di chuyển, Hoa hậu Yến Nhi đã hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok). Ngay sau khi đến nơi, cô nhanh chóng thay đổi trang phục, xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Thái Lan của NTK Khang Trịnh và có dịp gặp gỡ các đại diện đến từ Zambia, Châu Phi, Jamaica, Puerto Rico và Macau.

Tại đây, Yến Nhi được ê-kíp Miss Grand International phỏng vấn trực tiếp. Đại diện Việt Nam được khán giả khen ngợi với phong thái gần gũi, tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Cô gửi lời chào cùng phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái, tiết lộ đây là lần đầu tiên được đi máy bay và cũng là lần đầu đặt chân đến Thái Lan.

Yến Nhi có lịch tập luyện dày đặc trong hai tuần vừa qua. (Ảnh: SV)

Tại Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi cùng ê-kíp đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục. Cô nhận được sự hỗ trợ từ các NTK đình đám như Thượng Gia Kỳ, Song Toàn, Tăng Thành Công, Võ Thanh Can, Song Toàn… Trong đó, NTK Thượng Gia Kỳ là người chuẩn bị riêng cho Hoa hậu Yến Nhi hai mẫu đầm dạ hội ở đêm thi bán kết và chung kết.

Trong quỹ thời gian gấp rút, Hoa hậu Yến Nhi cùng ê-kíp đã làm việc hết công suất để lên ý tưởng và tìm kiếm những thiết kế phù hợp nhất, bảo đảm hình ảnh đại diện Việt Nam luôn mới mẻ và nổi bật trong từng hoạt động tại Miss Grand International 2025.

Trước ngày lên đường, từng set đồ cùng phụ kiện được ê-kíp thức xuyên đêm để sắp xếp một cách tỉ mỉ, cẩn thận giúp Hoa hậu Yến Nhi có thể biến hóa phong cách đa dạng và ghi dấu ấn từ sự kiện chính đến những khoảnh khắc đời thường tại Thái Lan.

Ngoài ra, hành trình chinh chiến Miss Grand International của Hoa hậu Yến Nhi có sự hỗ trợ của Ban chuyên môn gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tuyết Như, chuyên gia trang điểm - làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, stylist Kiệt Cao, biên đạo Khoa Nguyễn… Họ là những người góp phần định hướng, giúp Yến Nhi hoàn thiện từ kỹ năng đến kiến thức để đến với đấu trường quốc tế.

Suốt hai tuần kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Yến Nhi đã tận dụng từng khoảng thời gian để gặp gỡ và tập luyện cùng các chuyên gia. Nhiều ngày lịch trình dày đặc, cô phải thức dậy từ sáng sớm để hoàn thành các nhiệm vụ của Tân Hoa hậu. Người đẹp cũng rèn luyện catwalk, tập vũ đạo và học tiếng Anh đến tận khuya, cho thấy tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao độ của cô trước khi bước vào cuộc thi.