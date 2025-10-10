Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy

Hòa Minzy: "Xin đồng bào cùng yêu thương nhau giây phút này"

Tối 9/10, đoạn clip ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện bất ngờ động viên tinh thần bà con và đoàn viên thanh niên đang chung sức đắp đê trị thuỷ tại đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video, Hòa Minzy thân thiện hỏi những người xung quanh đã được ăn gì chưa. Cô cũng chuẩn bị sẵn các chai nước chanh muối và đưa cho từng bạn trẻ để “uống cho có sức”. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến đông đảo khán giả xúc động. Nhiều người bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu gặp giọng ca Bắc Bling ngoài đời thực.

Ca sĩ Hòa Minzy chia nước cho các đoàn viên, thanh niên đang tham gia đắp đê trị thuỷ tại Bắc Ninh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân nỗi xót xa trước tình hình bão lũ: “Từ hôm qua tới giờ, nhiều địa phương đã khốn khổ lắm rồi. Tối đêm nay lại nghe nước lũ tràn về, mực nước dâng cao kỷ lục. Bà con biết làm sao đây. Mọi người đã ở nơi an toàn hết chưa ạ?”

Nữ ca sĩ nhắn nhủ thêm: “Mong mọi người nâng cao tính chủ động để bảo vệ bản thân, gia đình và chia sẻ sự vất vả cho các lực lượng chức năng. Những hộ gia đình gần đê điều sông suối có nguy cơ ngập cao, nếu không phải nhà cao tầng thì hãy ghé hàng xóm hoặc người thân ở nhờ qua đêm nay. Xin đồng bào ta hãy cùng yêu thương nhau giây phút này. Còn nếu có tầng cao, nhà vững chãi thì hãy chuẩn bị nước lọc - nước sạch dồn vào bình lớn. Đừng đợi nước dâng mới chạy”.

Hòa Minzy tham gia nhiều hoạt động xã hội và thiện nguyện trong thời gian qua. (Ảnh: FBNV)

Hai ngày qua, Hòa Minzy đã ủng hộ đồng bào tại Thái Nguyên và Cao Bằng mỗi địa phương 100 triệu đồng để hỗ trợ những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ. Số tiền trên được cô chuyển thẳng tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: "Theo lời kêu gọi của nhà nước và trái tim mình, Hoà Minzy xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con trong những khó khăn đang diễn ra. Mong bà con an toàn".

Trước đó, nữ ca sĩ cũng ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn trong các ngày 6 và 7/10, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã khiến 3 người chết, hàng nghìn người dân bị cô lập, nhiều tuyến đê gặp sự cố.