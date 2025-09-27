Âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới: Làm sao để có thêm nhiều nhân tố như Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy?

Những bước chuyển mình đầy ấn tượng của âm nhạc Việt Nam

Thời gian qua, đời sống âm nhạc Việt Nam chứng kiến rất nhiều đổi thay ấn tượng và bước chuyển mình chưa từng có. Sự ra đời của hàng loạt ca khúc đạt hàng trăm đến chục triệu view như: Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Wren Evans - Cứu lấy âm nhạc, Dù cho tận thế, Kiên trì là dì thành công… gây tiếng vang và hiệu ứng lớn trong giới trẻ. Có ca khúc như Bắc Bling còn lọt bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của thế giới.

Concert "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức với quy mô 50.000 khán giả. Ảnh: Hai Lecao

Sự bùng nổ của hàng loạt concert có quy mô từ 20.000 người đến 50.000 người như: V Concert – Rạng rỡ Việt Nam, V Fest – Thanh xuân rực rỡ, Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, Dưới cờ vinh quang, 8Wonder 2025: Moments of Wonder, 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc… dịp A80 đã không chỉ lan tỏa niềm tự hào, bản sắc văn hóa Việt mà còn khẳng định sức mạnh trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Ca sĩ trẻ giành chiến thắng vang dội trên các đấu trường âm nhạc quốc tế như Phương Mỹ Chi liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng trực tuyến ở các nước châu Á, “gây bão” tại Sing! Asia 2025; Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Giải thưởng âm nhạc mà Đức Phúc đạt được không chỉ mang âm nhạc Việt Nam - tinh thần Việt Nam vươn ra toàn cầu mà tạo nên cột mốc mới cho lịch sử âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, đầu năm 2025, Tùng Dương đại diện duy nhất và đầu tiên của Việt Nam được trao giải thưởng danh giá International Special Awards tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 (Music Awards Japan - MAJ). Đây là sự kiện âm nhạc tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Nhật Bản và châu Á.

Có thể nói, đời sống âm nhạc Việt Nam giữa và cuối năm 2025, ghi nhận sự trỗi mình mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí châu Á. Âm nhạc dân gian trở thành một xu hướng nổi bật, được làm mới đầy sáng tạo và kết hợp với các yếu tố hiện đại, mang đến sự đa dạng và độc đáo cho thị trường âm nhạc.

Âm nhạc Việt Nam đang xuất hiện một thế hệ vàng?

Nhìn nhận về đời sống âm nhạc Việt Nam thời gian qua, ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng, âm nhạc luôn là cầu nối văn hóa mạnh mẽ, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và địa lý. Trong những năm gần đây, thế hệ ca sĩ trẻ đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm 2025 là năm ghi dấu sự bứt phá và bùng nổ của hàng loạt ca sĩ trẻ, trong đó nổi bật nhất là Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Sự cống hiến và tài năng của họ không chỉ mang lại niềm tự hào cho quốc gia mà còn tạo nên những tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Họ chính là những đại sứ văn hóa thế hệ mới.

Theo ca sĩ Nguyên Vũ, sự thành công của Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy… cùng nhiều bạn trẻ tại các sân chơi âm nhạc quốc tế và những sản phẩm âm nhạc vươn tầm thế giới là minh chứng rõ ràng cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang ngày càng tự tin, chuyên nghiệp và có khả năng hội nhập sâu rộng với nền âm nhạc toàn cầu. Họ không chỉ là những nghệ sĩ tài năng mà còn là những người truyền lửa, mang trong mình sứ mệnh quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

“Thế hệ nghệ sĩ trẻ này không chỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành những tấm gương sáng cho giới trẻ Việt Nam. Họ thể hiện sự nỗ lực, kiên trì theo đuổi đam mê, sự đầu tư nghiêm túc vào chuyên môn và hơn hết là tình yêu với quê hương.

Chính những phẩm chất này đã giúp họ chinh phục khán giả trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Các bạn ấy cũng đã truyền cảm hứng cho tôi, thật sự cảm thấy tự hào và trân quý những tài năng như các bạn ấy”, ca sĩ Nguyễn Vũ bày tỏ.

Ca sĩ Nguyễn Vũ cho rằng, trong bối cảnh thế hệ trẻ đang tỏa sáng và có những đóng góp tích cực cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam, vai trò của các nghệ sĩ đi trước vô cùng quan trọng. Những nghệ sĩ đàn anh, đàn chị với bề dày kinh nghiệm và uy tín trong nghề cần tiếp tục gìn giữ hình ảnh đẹp, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng sáng tạo.

“Việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là sự đóng góp thiết thực cho thế hệ kế cận. Những hành động, sản phẩm nghệ thuật của các đàn anh đàn chị sẽ là bài học, là định hướng quý báu cho các nghệ sĩ trẻ đang trên đà phát triển. Sự tôn trọng, hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ kia sẽ tạo nên một nền âm nhạc Việt Nam vững mạnh, giàu bản sắc và ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.

Thế hệ nghệ sĩ đi trước, với những kinh nghiệm và thành tựu đã gầy dựng, mang trong mình một trách nhiệm lớn lao: trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ đàn em noi theo. Hành trình này đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉnh táo và đặt lợi ích chung, giá trị cốt lõi của nghệ thuật lên trên hết, tránh để những cám dỗ vật chất hay lợi ích cá nhân làm lu mờ đi hình ảnh đã được xây dựng trong lòng công chúng.

Hãy cùng chung tay để âm nhạc Việt Nam ngày càng vang xa, mang theo những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xây dựng một thế hệ nghệ sĩ kế thừa tài năng, tâm huyết và đầy trách nhiệm với đất nước”.

Làm thế nào để xuất hiện thêm nhiều Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy mới?

Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội nhận định rằng, khi chúng ta tập trung phát triển công nghiệp văn hóa thì một trong những ưu tiên hàng đầu là quảng bá hoặc đưa những giá trị văn hóa của chúng ta ra thế giới.

Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đã tạo nên dấu ấn trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Ảnh: FB

Điều này vô cùng quan trọng, khi mà chúng ta tiến ra được thế giới thì không chỉ để thế giới nghe nhìn rồi cảm nhận về văn hóa của Việt Nam, mà đó thực sự là sức mạnh mềm để từ đó lan tỏa những thông điệp của Việt Nam. Và thành công của Đức Phúc, Phương Mỹ Chi vừa thực sự đã truyền cảm hứng để cho chúng ta tự tin và có được một định hướng lớn xây dựng thương hiệu cho các nghệ sĩ Việt Nam, cho các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của chúng ta.

Trao đổi với Dân Việt, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng cho rằng: “Thành công của Đức Phúc tại cuộc thi Intervision 2025 có ý nghĩa quan trọng và truyền cảm hứng mạnh mẽ và tích cực trong cộng đồng và xã hội. Thành công này là minh chứng cho thấy âm nhạc Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục quốc tế bằng bản sắc văn hóa, nguồn lực nội sinh của mình, đồng thời mở ra hy vọng cho nhiều nghệ sĩ Việt mạnh dạn chinh phục các sân khấu quốc tế.

Hiện nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã, đang và tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng hành lang pháp lý để thúc đẩy sự đầu tư phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó xây dựng chính sách phát triển, tập trung vào việc hỗ trợ nghệ sĩ có tài năng và chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật độc đáo góp phần quảng bá nâng cao thương hiệu và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, cụ thể như Chương trình mục quốc tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…”.

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc, để có thêm nhiều ca sĩ đạt giải thưởng quốc tế, Việt Nam cần hệ thống đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, gắn kết với chuẩn mực quốc tế. Các trường nghệ thuật cần mở rộng hợp tác với học viện nước ngoài, tổ chức workshop (buổi học tập, làm việc hoặc sự kiện có tính tương tác cao), masterclass (buổi học chuyên sâu do chuyên gia thực thụ hướng dẫn) để nghệ sĩ trẻ học hỏi trực tiếp từ chuyên gia quốc tế.

Việt Nam có thể thành lập quỹ hỗ trợ sáng tác và quảng bá âm nhạc Việt ra quốc tế, giống như nhiều quốc gia đã làm. Các chương trình trao đổi văn hóa, các sự kiện “Vietnam Music Week” tại nước ngoài sẽ giúp ca sĩ Việt có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm.