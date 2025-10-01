Hoàn lưu bão số 10: Thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Cao Bằng căng mình chống lũ

Đỉnh lũ vượt mức kỷ lục, nhiều người bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 1/10, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, mực nước trên các sông chính như Bằng Giang và Gâm đã vượt qua các kỷ lục cũ, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà và khiến 3 cán bộ thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị nước lũ cuốn trôi.

Hình ảnh ngập lụt tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng sáng 1/10 khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Ảnh: LN

Cường độ mưa trong 24 giờ qua tại Cao Bằng (tính đến 21h00 ngày 30/9) đạt mức rất to tại nhiều khu vực, điển hình là Tri Phương (xã Quang Trung) với 219,2 mm, xã Trà Lĩnh 195 mm, và Phi Hải 164,8 mm. Cường độ này đã tạo ra lượng nước khổng lồ đổ về các sông chính, gây ra lũ quét đột ngột.

Mực nước trên các sông chính vượt qua các đỉnh lũ đã được ghi nhận trong lịch sử. Cụ thể, trên sông Bằng Giang, mực nước ghi nhận lúc 03 giờ sáng 1/10 đạt 185,22m, vượt mức báo động III tới 2,72m. Mức lũ cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m. Tương tự, lũ trên sông Gâm tại trạm Bảo Lạc lúc 21h00 ngày 30/9 đạt 200,33m, vượt Báo động III 2,33m và cũng được xác định là vượt lũ lịch sử.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại công trường thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: LN

Phường Thục Phán là một trong những khu vực chịu ngập lụt nặng nề nhất, với 488 nhà bị ảnh hưởng. Mức độ rủi ro thiên tai đã được đánh giá ở Cấp 3. Cùng với Thục Phán, tại công trường thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đêm 29/9 ở khu vực Ban điều hành Dự án (xóm Bản Néng, xã Đức Long) nước lũ bất ngờ đổ về đã khiến 3 cán bộ thi công công trình bị mất tích gồm N.V.T (SN 2002, trú tại Ba Vì, Hà Nội), Đ.T.H (SN 1989, trú tại Ý Yên, Nam Định) và L.LA.T (SN 2003, trú tại Yến Lạc, Na Rỳ, Thái Nguyên). Ngoài ra, 02 công nhân khác cũng bị thương.

Đây là một vụ việc đặc biệt thương tâm, xảy ra tại một dự án trọng điểm. Đến sáng 1/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân L.L.A.T cách khu vực gặp nạn khoảng 1km tại Km73 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, từ 5h ngày 29/9 đến 5h ngày 30/9, mưa lũ đã khiến 2 người thiệt mạng. Trường hợp thứ nhất là một cháu bé mới sinh được 6 ngày tuổi, thuộc hộ gia đình ông L.T.N (xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm) tử vong do sạt lở đất làm sập nhà. Trường hợp thứ hai là ông T.V.C (55 tuổi, thường trú tại xóm Cốc Cáng, xã Trà Lĩnh) bị nước lũ cuốn trôi khi đang tham gia giao thông tại xóm Nhòm Nhèm – Lũng Đẩy.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đã trực tiếp có mặt và chỉ huy công tác tìm kiếm, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cũng đã thị sát hiện trường để động viên và chỉ đạo các lực lượng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân trong đêm 30/9 tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: LN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, cùng 3 xuồng máy, phao cứu sinh để khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, công tác cứu nạn vẫn gặp vô vàn khó khăn do địa hình phức tạp, nước lũ dâng cao và mưa vẫn tiếp tục.

Cùng với thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và hạ tầng tại Cao Bằng là rất lớn, bao gồm tổng cộng 1.765 nhà ở bị thiệt hại/ảnh hưởng, tập trung nhiều nhất ở các phường trung tâm ven sông. Tình trạng sạt lở đất cũng ảnh hưởng đến 162 nhà, buộc 05 hộ phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Tại xã Kim Đồng ghi nhận khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên tới 5000m³.

Một người dân được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa lên xuồng mang ra khỏi khu vực nguy hiểm trong đêm 30/9 tại Cao Bằng. Ảnh: LN

Nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Xã Đoài Dương có 06 xóm bị chia cắt do ngập nước, và 01 xóm tại xã Quang Trung với 50 hộ dân cũng rơi vào tình trạng tương tự. Toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 146 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng. Trong đó, 45 điểm thuộc các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ quan trọng.

Về giao thông, tuyến Quốc lộ 4A bị thiệt hại nặng, đặc biệt là đoạn qua xóm Cáp Cán (xã Xuân Trường), nơi sạt lở taluy âm đã làm mặt đường bị gãy khúc. Các tuyến Quốc lộ 3, 34 và nhiều tỉnh lộ khác cũng bị tắc nghẽn nghiêm trọng; 8 công trình cầu cống bị hư hại.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra. Ảnh: LN

Mưa lũ còn khiến 15 điểm trường dạy học của tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng. Các trường tại xã Thanh Long bị ngập sâu từ 1 đến 3 m, trong khi điểm trường tại xã Quang Trung ngập sâu 2m, buộc học sinh phải nghỉ học và các lực lượng phải sơ tán khẩn cấp tài sản, thiết bị học tập.

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Cao Bằng tính đến 22h ngày 30/9, đã có gần 987,5 ha cây trồng bị thiệt hại do đổ gãy và ngập nước, bao gồm 585,345 ha lúa. Cùng với đó, hệ thống thủy lợi cũng bị hư hỏng, với 03 công trình bị sạt lở và gãy đổ nhiều đoạn kênh, và 01 công trình nước sinh hoạt tại xã Cần Yên bị lũ cuốn trôi khoảng 30m đường ống.

Lương thực, nhu yếu phẩm được bộ đội hỗ trợ đưa đến các vùng bị cô lập của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: LN

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền và các lực lượng chức năng phản ứng khẩn cấp. Công tác chỉ đạo được tập trung thông qua các Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tỉnh và các cấp chính quyền cơ sở.

Được biết đã có 787 người (395 bộ đội, 392 dân quân) được huy động tham gia cứu hộ cứu nạn. Lực lượng này đã hỗ trợ di dời hơn 400 hộ gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực Bảo Lạc (52 hộ), Nguyên Bình (110 hộ), và Trường Hà (95 hộ). Hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 16 lượt phương tiện chuyên dụng, không quản đêm tối thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, và hỗ trợ 48 hộ dân bị mắc kẹt.

Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 50 lượt cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên bám sát hỗ trợ hơn 100 hộ dân bị cô lập do nước lũ dâng cao, sẵn sàng tiếp tế, đảm bảo người dân không bị thiếu thốn về lương thực, thực phẩm trong quá trình chờ nước rút.

Hiện nay mặc dù lũ trên sông Bằng Giang và Gâm đang rút, tuy nhiên mức độ rút chậm. Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, nguy cơ ngập lụt vẫn duy trì trên mức báo động III, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, địa chất yếu vẫn rất cao.