Hoãn xử vụ liên quan hành vi đưa 30 triệu đồng quà Tết cho cán bộ công an, xong khai là 300 triệu đồng tiền “chạy” tại ngoại.

Chiều 15/4, HĐXX TAND TP.Huế đã tuyên hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Kim Minh (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP.Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là lần thứ hai TAND TP.Huế hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Kim Minh. Lần trước tòa hoãn phiên xét xử do Minh vắng mặt (bị cáo đang được tại ngoại). Lần này tòa tiếp tục hoãn phiên xét xử là do sự vắng mặt của cán bộ công an tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng.

Trần Kim Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Kim Minh và vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương (SN 1986), anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, cùng trú thị xã Phong Điền, TP.Huế) có quen biết với nhau từ trước. Vào ngày 2/2/2024, chị Sương bị Công an huyện Phong Điền (nay là thị xã Phong Điền) triệu tập để lấy lời khai về hành vi đánh bạc.

Vào tối ngày 2/2/2024 và sáng ngày 3/2/2024, vợ chồng anh Dũng và chị Sương liên lạc với Minh để nhờ Minh tìm người khác giúp đỡ cho chị Sương thì Minh đồng ý.

Minh nói với vợ chồng anh Dũng và chị Sương là bản thân mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế nên có thể xin được cho chị Sương tại ngoại trong ngày 3/2/2024, không bị bắt giam.

Khoảng 14h30 ngày 3/2/2024, Minh gọi điện cho anh Dũng yêu cầu mang 300 triệu đồng đến trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP.Huế) để lo việc tại ngoại cho chị Sương. Anh Dũng điện thoại cho em vợ của mình là chị Ngô Thị Trà My (SN 1992) mượn số tiền 300 triệu đồng và nhờ chị My mang đến đưa cho Minh.

Sau đó, chị My rủ thêm chị Hồ Thị Diệu Ánh (SN 1990) đi cùng mình đến gặp và đưa tiền cho Minh. Chị My còn rủ thêm anh Ngô Thiện Phước (SN 2000) đi cùng, nhưng anh Phước đứng từ xa để chụp hình làm bằng chứng việc đưa tiền.

Khoảng 15h20 cùng ngày, chị My và chị Ánh mang số tiền 300 triệu đồng và 1 hộp bánh đựng trong chiếc túi màu đỏ vàng đến trước cổng trụ sở Công an TP.Huế ở số 2 Nguyễn Thái Học, TP.Huế để đưa cho Minh.

Quá trình đưa tiền cho Minh, anh Phước có chụp ảnh ghi nhận lại sự việc và chị My dùng điện thoại ghi âm lại quá trình nói chuyện.

Sau khi nhận túi xách màu đỏ vàng bên trong có hộp bánh và tiền từ chị My, Minh vào trụ sở Công an TP.Huế, lên tầng 4 gặp anh P.T.T (SN 1981), là cán bộ Phòng PA05 để ký các giấy tờ liên quan đến đơn tố cáo của Minh gửi Phòng PA05.

Sau khi ký xong giấy tờ, Minh cầm túi xách nói trên đi xuống sân ở cổng đường Trần Quang Khải thì gặp chị My và chị Ánh đang đứng đợi ở đây. Minh nói với chị My và chị Ánh đi cùng để gặp người mà Minh xin giúp chị Sương được tại ngoại.

Minh lên xe ô tô do tài xế Hồ Văn Thuận (SN 1996, trú TP.Huế) điều khiển, trên xe lúc này còn có bà Trần Thị Kim Anh (SN 1962, là mẹ của Minh). Sau đó xe chở Minh đi gặp anh N.V.T, là Phó trưởng Phòng PA05.

Nhận 30 triệu đồng quà Tết từ Trần Kim Minh và đã trả lại tiền, nhưng sau đó cán bộ công an ở Huế bị Minh cho là đã nhận 300 triệu đồng tiền "chạy" tại ngoại ̣(ảnh minh họa).

Khi thấy xe ô tô của anh N.V.T đậu trước quán cà phê You Do thuộc khu đô thị An Cựu City, Minh xuống xe cầm theo túi xách màu đỏ vàng, bên trong có hộp bánh và số tiền 300 triệu đồng lên xe anh T.

Khi lên xe, Minh trình bày với anh T việc chị Sương bị Công an Phong Điền bắt là oan. Anh T chở Minh đi ra hướng đường Hoàng Quốc Việt rồi sau đó quay lại khu đô thị An Cựu City.

Theo lời khai của Minh, khi ngồi trên xe của anh T, anh này nói Minh lấy 300 triệu đồng bỏ vào túi xách màu xanh ở hàng ghế sau nên Minh làm theo yêu cầu của anh T. Khi đến gần ngã ba Lê Viết Lượng- Hà Huy Tập thì Minh cầm túi xách màu đỏ vàng (lúc này trong túi chỉ còn hộp bánh) xuống xe và đi bộ đến quán ăn của em trai Minh tại 32 Trường Chinh và đưa hộp bánh cho người bảo vệ ở đây.

Khoảng 19h30 cùng ngày, do chị Sương vẫn bị bắt giam nên anh Dũng cùng chị My hẹn Minh đến quán cà phê tại đường Hà Huy Tập để nói chuyện. Tại đây Minh nói với anh Dũng là Minh đang nhờ người xin cho chị Sương tại ngoại thì anh Dũng đồng ý để cho Minh có thời gian lo cho chị Sương.

Quá trình nói chuyện, để tạo lòng tin cho anh Dũng, Minh mở loa ngoài, gọi điện thoại cho anh T để nhờ xin giúp cho chị Sương được tại ngoại, nhưng anh T hẹn Minh đi ăn tối và không nói chuyện qua điện thoại.

Đến 20h30 cùng ngày, anh T đến nhà đón Minh và đi ăn tối cùng nhau tại quán King Ocean ở phường Phú Thượng, TP.Huế. Trong lúc ngồi ăn, Minh tiếp tục nhờ anh T giúp đỡ cho chị Sương được tại ngoại, đồng thời thực hiện các đoạn ghi âm ngắn bằng Zalo rồi chuyển cho chị My nghe để gia đình chị My và anh Dũng tin tưởng. Sau khi ăn tối xong, anh T chở Minh về lại nhà của Minh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh T gọi điện cho Minh để hẹn Minh ra ở đầu đường nhà của Minh. Sau đó anh T quay lại và đưa cho Minh 1 chiếc phong bì bên trong có 10 triệu đồng. Minh nghĩ đây là số tiền anh T cho lại mình trong tổng số tiền 300 triệu đồng đã đưa cho anh T trước đó (theo lời khai của Minh).

Đến ngày 5/2/2024, Minh tiếp tục liên lạc với chị My và anh Dũng yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng nữa mới lo tại ngoại được, nhưng anh Dũng và chị My không đưa và yêu cầu Minh trả lại số tiền 300 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Minh nhiều lần trốn tránh, không trả lại tiền và ngày 29/3/2024, anh Dũng viết đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra và làm việc với anh N.V.T, anh này khai mình là người phụ trách giải quyết nguồn tin liên quan Trần Kim Minh tố cáo người khác. Vào ngày 3/2/2024, anh T có gặp Minh và có nhận từ Minh 1 phong bì bên trong có số tiền 30 triệu đồng. Số tiền này là tiền Minh gửi để chúc tết và cảm ơn anh T.

Sau khi đi ăn tối với Minh xong và đưa Minh về nhà, thì đến 22h30 cùng ngày, anh T hẹn Minh và quay lại đầu đường nhà của Minh đưa trả lại cho Minh 1 chiếc phong bì bên trong có 30 triệu đồng mà trước đó Minh đã đưa cho anh T để làm quà tết.

Đối với số tiền 300 triệu đồng mà Minh khai đã đưa toàn bộ cho anh T, anh T không thừa nhận đã nhận từ Minh để giúp cho chị Sương tại ngoại, không bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra đã tiền hành đối chất nội dung này nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai của mình.

Hành vi nêu trên của Trần Kim Minh đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, đối với anh N.V.T, quá trình điều tra đến nay chưa có đủ căn cứ để chứng minh anh T đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ Trần Kim Minh nên không có căn cứ xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Kim Minh từng có nhiều tiền án, tiền sự. Vào năm 2009, Minh từng bị Công an TP.Huế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2010, Minh bị TAND TP.Huế xử phạt 7 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/5/2024, Minh bị Công an TP.Huế khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.