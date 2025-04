Ngày 4/4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, sau gần 9 tháng trốn truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) liên quan đến tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đến sáng 4/4, đối tượng Nguyễn Thành Đức (39 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bắt giữ khi đang di chuyển trên đường.



Công an cho tại ngoại nhưng bỏ trốn, đối tượng bị bắt nóng khi di chuyển trên phố Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Được biết, năm 2021, trong quá trình tham gia giao thông và xảy ra va chạm với người khác, Nguyễn Thành Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn mời lên làm việc, sau đó cho tại ngoại để tiếp tục điều tra xử lý.

Lợi dụng thời gian này, Nguyễn Thành Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhiều lần không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an. Đến giữa tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Đức.

Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thành Đức đã di chuyển qua nhiều địa phương tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phía Nam. Gần đây, khi nắm được thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn, Công an phường Thạc Gián đã cắt cử lực lượng theo dõi, nắm tình hình liên quan.

Đến khoảng 8 giờ sáng 4/4, khi Nguyễn Thành Đức di chuyển đến giao lộ đường 2/9 và Bình Minh 6 (quận Hải Châu) thì bất ngờ bị Công an phường Thạc Gián phối hợp với Công an phường Bình Thuận bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận, xử lý.