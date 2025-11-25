Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ "sống dậy" trong quan tài khi được đưa đi hỏa táng ở Thái Lan

Người phụ nữ sau đó được chuyển đến một bệnh viện ở tỉnh Nonthaburi sau khi được phát hiện vẫn còn sống trong quan tài. Ảnh The Guardian

Theo tờ People, người phụ nữ đã "sống dậy" khi đang nằm trong quan tài sau khi được đưa đến một ngôi chùa địa phương ở Thái Lan để hỏa táng.

Người phụ nữ 65 tuổi được anh trai chở đến chùa Wat Rat Prakhong Tham thuộc tỉnh Nonthaburi để hỏa táng vào Chủ nhật, ngày 23/11.

Pairat Soodthoop, quản lý phụ trách tổng vụ và tài chính của chùa cho biết người anh trai nạn nhân nói rằng trong lúc di chuyển từ tỉnh Phitsanulok, anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ phát ra từ quan tài.

Ngạc nhiên, ông Pairat đã “yêu cầu họ mở quan tài”. Lúc ấy họ nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn sống.

Một đoạn video được chùa Wat Rat Prakhong Tham đăng lên Facebook cho thấy người phụ nữ đang cử động tay chân khi nằm trong quan tài trắng đặt ở thùng sau một chiếc bán tải.

“Tôi thấy bà ấy mở hé mắt và gõ vào thành quan tài. Chắc bà ấy đã gõ một lúc lâu rồi”, ông Pairat nhớ lại.

Theo Pairat, người anh trai kể rằng em mình dường như ngừng thở hai ngày trước đó sau hai năm nằm liệt giường.

Người anh nói ông đã đặt em gái vào quan tài rồi lái xe với quãng đường lên tới gần 500 km đến một bệnh viện ở Bangkok.

Tại bệnh viện, người đàn ông nói với nhân viên y tế rằng em gái trước đây từng bày tỏ mong muốn hiến tạng, theo lời quản lý chùa. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối vì người phụ nữ không có giấy chứng tử hợp lệ.

Người anh sau đó đưa em đến ngôi chùa - nơi cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí. Nhưng do không có giấy tờ, họ tiếp tục bị từ chối.

Pairat cho biết ông vẫn nghe thấy tiếng gõ từ trong quan tài khi đang trò chuyện với người anh về cách làm thủ tục để xin giấy chứng tử đúng quy định.

“Ai cũng hoảng hồn", ông Pairat nói về khoảnh khắc ông và những người khác thấy người phụ nữ còn sống trong quan tài.

Người phụ nữ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. Theo ông Pairat, nhà chùa đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người phụ nữ.