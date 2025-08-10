Học 2 chương trình ở trường top đầu ngành Kinh tế, nữ lớp trưởng tốt nghiệp Thủ khoa

Nữ lớp trưởng tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Tài chính

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Phùng Hà Tâm, lớp CQ59/11.08, vui mừng cho biết, em đã tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa khoa Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính và là 1 trong 12 sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa được vinh danh mới đây.

Trước đó, Tâm còn dành nhiều thành tích khác như Giấy khen Sinh viên xuất sắc toàn khóa, Nghiên cứu khoa học toàn khóa, Sinh viên 5 tốt cấp Học viện 3 năm liên tiếp, học bổng khuyến khích học tập nhiều học kỳ liên tiếp, Giải Nhì cuộc thi Cây Bút Vàng 2025, Thành viên CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học Học viện Tài chính.

Đặc biệt, Hà Tâm chính là lớp trưởng lớp CQ59/11.08, học cùng lúc hai chương trình Kế toán doanh nghiệp và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Em được kết nạp Đảng năm 2023 tại Học viện Tài chính.

Phùng Hà Tâm tốt nghiệp xuất sắc với vị trí thủ khoa. Ảnh: NVCC

Chia sẻ bí quyết để vừa học tập tốt, vừa tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, Hà Tâm cho biết, ngay từ năm nhất đại học đã chủ động tham gia các câu lạc bộ, hoạt động phong trào, các cuộc thi học thuật, kỹ năng và bắt đầu thử sức với nghiên cứu khoa học. Những trải nghiệm đó đã giúp Tâm trưởng thành hơn, tự tin hơn và quan trọng nhất là tìm được cảm hứng học tập lẫn kết nối xã hội. Bên cạnh đó, Tâm cũng chủ động hỏi thầy cô, anh chị khóa trên để hiểu rõ cách học, cách thi, cách phân bổ thời gian hiệu quả.

"Một trong những bí quyết quan trọng giúp em học tốt là tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp. Vì em tin rằng nếu mình hiểu được bài ngay từ đầu thì sẽ giảm tải rất nhiều áp lực khi đến kỳ thi. Khi gặp phần kiến thức khó, em thường chủ động hỏi bạn bè hoặc thầy cô sau giờ học. May mắn là em luôn có các thầy cô đồng hành và có những người bạn rất chăm chỉ và cầu tiến, sẵn sàng trao đổi kiến thức, ôn tập trước kỳ thi hay nhắc nhở nhau cùng tiến bộ.

Thêm vào đó, em luôn cố gắng học để hiểu bản chất vấn đề, không học thuộc lòng máy móc. Em thường ghi nhớ bằng cách tự đặt câu hỏi, hoặc liên hệ kiến thức với thực tiễn, để từ đó có thể vận dụng linh hoạt khi làm bài thi hay giải quyết các tình huống thực tế. Trước mỗi kỳ thi, em luôn dành đủ thời gian để ôn tập có hệ thống, chia nhỏ từng phần để học từng ngày. Việc chuẩn bị này giúp em cảm thấy tự tin, bình tĩnh hơn, từ đó có thể đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi", Tâm bật mí.

Mục tiêu phát triển niềm đam mê tài chính - ngân hàng

Cầm tấm bằng tốt nghiệp với vị trí Thủ khoa, Hà Tâm cho biết có nhiều kế hoạch trong thời gian tới để phát triển niềm đam mê tài chính - ngân hàng. Cụ thể, cô sẽ làm việc tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính để vừa áp dụng kiến thức đã học, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Song song với đó, Tâm đặt mục tiêu tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, cô cũng chủ động trau dồi khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh học thuật và nghiệp vụ. Tâm có kế hoạch học thêm một ngôn ngữ thứ hai nhằm tăng khả năng hội nhập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đồng thời, Tâm đang dự định ôn luyện chứng chỉ CFA - một trong những chứng chỉ uy tín trong lĩnh vực tài chính.



"Dù còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu bước chân vào thị trường lao động, em tin rằng những kiến thức nền tảng mà em được học, cùng với các kỹ năng tích lũy sẽ là hành trang vững chắc giúp em nhanh chóng thích nghi, học hỏi hiệu quả và từng bước khẳng định bản thân trong công việc. Em xem giai đoạn này không chỉ là bước chuyển mình từ môi trường học tập sang môi trường chuyên nghiệp mà còn là cơ hội quý giá để rèn luyện tư duy độc lập, phát triển toàn diện và định hình rõ ràng hơn con đường sự nghiệp em đang theo đuổi", Tâm cho hay.

Nói thêm về ngành nghề của mình, Hà Tâm tự tin cho biết, nền kinh tế không ngừng phát triển, số lượng doanh nghiệp ngày càng gia tăng, cùng với môi trường học tập năng động và thực tiễn, đã tạo điều kiện để những ai biết nắm bắt cơ hội có thể phát triển mạnh mẽ.



Được biết, Hà Tâm được tuyển thẳng vào Học viện Tài chính nhờ có chứng chỉ IELTS và kết quả học tập giỏi ở bậc THPT.



PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: "Sứ mệnh của các tân cử nhân không chỉ đơn thuần là làm việc trong lĩnh vực tài chính mà là trở thành những người tiên phong xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Các em sẽ là những người đặt nền móng cho hệ thống ngân hàng số, thị trường tài chính thông minh, hệ thống thanh toán không tiền mặt và các mô hình tài chính bền vững phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước...



Các em cần có tầm nhìn toàn cầu để hiểu được xu hướng phát triển của thế giới, nhưng đồng thời phải có “trái tim Việt Nam” để luôn hướng về quê hương đất nước. Mỗi dự án các em thực hiện, mỗi chính sách các em tham gia xây dựng đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, công bằng và bền vững”.