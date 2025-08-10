Học trò của Châu Kiệt Luân đột tử ở tuổi 35

Dù gia đình chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cái chết, một người bạn thân thiết cho biết anh mất do nhồi máu cơ tim. Cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin này, đồng thời xuất hiện nhiều đồn đoán rằng anh có thể đã mắc chứng trầm cảm trước đó.

Phác Tường sinh năm 1990 tại Tân Cương. Anh bắt đầu được công chúng biết đến sau phần trình diễn ca khúc “Bạch dương lâm” tại vòng giấu mặt của “The Voice 2016” bản Trung Quốc. Với chất giọng trầm ấm pha khàn độc đáo, anh nhanh chóng tạo dấu ấn cá nhân và được huấn luyện viên Châu Kiệt Luân chọn về đội. Chung cuộc, Phác Tường đạt vị trí thứ năm – một kết quả cho thấy tiềm năng của anh trong ngành âm nhạc.

Ngày 9/8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca sĩ Phác Tường, thí sinh nổi bật trong chương trình “The Voice 2016” đã qua đời ở tuổi 35. Sina.

Sau chương trình, nam ca sĩ trở về Tân Cương để tiếp tục sự nghiệp biểu diễn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngoại hình của anh thay đổi rõ rệt. Anh để râu dài, tóc thưa dần và vóc dáng tăng cân đáng kể. Nhiều khán giả nhận xét Phác Tường trông mệt mỏi và kém sắc hơn trước. Một số nguồn tin cho biết anh thường xuyên biểu diễn đêm ở các quán bar, phải thức khuya và thiếu ngủ triền miên. Những yếu tố này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nam ca sĩ.



Sự ra đi đột ngột của Phác Tường làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của nghệ sĩ trẻ trong ngành giải trí. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương dành cho anh. Họ không chỉ nhắc lại những khoảnh khắc rực rỡ của Phác Tường trên sân khấu, mà còn bày tỏ sự cảm thông với những áp lực vô hình mà anh có thể đã gánh chịu.

Việc thường xuyên biểu diễn khuya, di chuyển liên tục và thiếu nghỉ ngơi là thực trạng chung trong giới ca sĩ tại Trung Quốc và nhiều nước khác. Không ít nghệ sĩ đã lên tiếng về tình trạng kiệt sức, thậm chí mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng sự quan tâm của công chúng đối với đời sống hậu sân khấu của họ vẫn còn hạn chế. Trường hợp của Phác Tường là lời cảnh báo cụ thể về những hậu quả nghiêm trọng nếu không có hệ thống hỗ trợ phù hợp cho nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, việc lan truyền tin đồn về căn bệnh trầm cảm của nam ca sĩ cũng cho thấy xã hội vẫn thiếu sự hiểu biết và nhạy cảm khi nói về các vấn đề tâm lý. Thay vì đồn đoán và gán nhãn, cộng đồng cần thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất và gia đình của họ. Đồng thời, ngành công nghiệp giải trí cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho nghệ sĩ, đặc biệt là những người trẻ tuổi phải đối mặt với sự nổi tiếng bất ngờ.

Hiện tại, gia đình Phác Tường chưa đưa ra thông báo về tang lễ hay các kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đã đồng loạt chia sẻ những hình ảnh, video về các phần trình diễn của anh như một cách tưởng nhớ người nghệ sĩ đã cống hiến cho âm nhạc bằng đam mê và sự chân thành.

