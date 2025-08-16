Hội nghị Alaska hạ màn: Ông Trump, Putin, Ukraine cuối cùng được-mất những gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin bắt tay tại Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8. Ảnh BBC

Ông Trump tổn hại hình ảnh một nhà đàm phán

Anthony Zurcher – Phóng viên BBC – nhận xét: Ngay trong phát biểu sau hội nghị, ông Trump đã thừa nhận “chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận”.

Như vậy Hội nghị thượng đỉnh giữa 2 Tổng thống Nga - Mỹ đã không dẫn đến một lệnh ngừng bắn, không có kết quả cụ thể nào ngoài những tuyên bố mơ hồ rằng “đã đạt được một số tiến triển lớn”.

Ông Trump đến tận Alaska, nhưng chỉ mang về lời hứa mơ hồ và sự im lặng về những trở ngại chính dẫn đến một thỏa thuận. Điều này có thể làm giảm uy tín trong nước và quốc tế của ông, đặc biệt khi trước đó ông khẳng định cuộc gặp chỉ có 25% khả năng thất bại.

Không giống ở Nhà Trắng, lần này ông Trump để Tổng thống Putin mở đầu buổi họp báo không chất vấn với bài phát biểu dài, trong khi ông đứng im. Tổng thống Putin đã tỏ ra thoải mái, tự tin phát biểu ở Alaska – mảnh đất từng thuộc về Nga trước khi bán cho Mỹ vào thế kỷ 19.

Câu hỏi lớn sau hội nghị: Ông Trump có áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đã đe dọa trước đó không? Trả lời Fox News, ông chỉ nói “có thể trong hai, ba tuần nữa”, một câu trả lời đủ mơ hồ để gây thêm hoài nghi.

Tổng thống Putin có được khoảnh khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu toàn cầu

Steve Rosenberg – Biên tập viên chuyên mục Nga của BBC – bình luận: Không chỉ không có ngừng bắn, buổi xuất hiện chung còn cho thấy khoảng cách lớn giữa quan điểm của hai bên. Ông Trump muốn Nga chấm dứt tấn công, nhưng Tổng thống Putin không nhượng bộ.

Trước đó, ông Trump trải thảm đỏ tiếp đón Putin như khách quý, nhưng kết quả là nhà lãnh đạo Nga có cơ hội chia sẻ sân khấu với Tổng thống Mỹ mà không cần nhượng bộ gì. Những lời đe dọa “trừng phạt cứng rắn” và “tối hậu thư” của ông Trump trước hội nghị vẫn chưa được thực hiện.

Kiev thở phào – nhưng vẫn lo sợ

Vitaliy Shevchenko – Biên tập viên người Nga của BBC Monitoring – nhận định: Ở Ukraine, đã có sự nhẹ nhõm khi hội nghị không mang lại một “thỏa thuận” nào gây mất lãnh thổ cho nước này.

Sau 3,5 năm xung đột, lập trường không nhượng đất của Ukraine không thay đổi, kể cả sau hội nghị Alaska.

Trong bối cảnh các nỗ lực để đạt được hòa bình vẫn trì trệ, và hội nghị Alaska đã kết thúc với kết quả mơ hồ, nhiều người Ukraine lo sợ cuộc chiến sẽ tiếp diễn, thậm chí dữ dội hơn.