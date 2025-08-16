Quân đoàn Azov của Ukraine bao vây nhóm quân Nga sau khi chặn đứng đột phá của Moscow gần Dobropillya

Binh sĩ Ukraine thuộc Sư đoàn Dù số 79 đang tiến hành các hoạt động đầu tiên. Nguồn ảnh: Trang Facebook của lữ đoàn.

Thông cáo báo chí của Quân đoàn Azov cho biết, trong ba ngày qua, lực lượng của họ tại hướng Pokrovsk đã chặn đứng đà tiến công của quân đội Nga và tiến hành các chiến dịch truy kích – tấn công, giải phóng các địa bàn Hruzske, Rubizhne, Novovodyane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodyaz.

Phía Ukraine báo cáo quân Nga chịu tổn thất như sau: 271 lính thiệt mạng, 101 bị thương và 13 bị bắt làm tù binh trong khu vực này. Trang thiết bị bị phá hủy hoặc thu giữ gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 37 phương tiện cơ giới và xe máy, cùng 3 khẩu pháo.

Bản đồ của DeepState cho thấy so với ngày 14/9, khu vực Dobropillya ngày 15/9 đã có nhiều thay đổi, phản ánh việc mũi đột phá của quân Nga đã bị chặn và một số binh sĩ Nga bị khép vòng vây.

Quân đoàn “Azov” cho biết các hoạt động ổn định tình hình vẫn đang diễn ra và nhấn mạnh thành công này là kết quả của hành động phối hợp giữa các đơn vị.

Trong khi đó, trong thông điệp buổi tối 15/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi vai trò của Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 79 và số 82 tại khu vực này.

“Chúng ta đang ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm bám trụ lại Pokrovsk và đồng thời gia tăng sức ép của các đơn vị ta lên họ. Chúng ta đang đạt được thành công", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, từ ngày 7 đến 11/8, lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 15 km vào phòng tuyến Ukraine trên một mặt trận hẹp, đe dọa trực tiếp Dobropillya, cụm đô thị Pokrovsk–Mirnograd và tạo nguy cơ đánh vu hồi Kostyantynivka. Các nhà phân tích cảnh báo nếu không bị ngăn chặn, mũi tiến công này có thể uy hiếp toàn bộ khu vực Sloviansk–Kramatorsk.

Ngày 12/8, Quân đoàn “Azov” đã được điều tới các vị trí phòng thủ được chỉ định tại Dobropillya để chặn đứng mũi tấn công của quan Nga.