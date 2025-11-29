Chủ đề nóng

Hội Nông dân Cần Thơ nhiệm kỳ mới: Đoàn kết – đột phá – phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

Thứ bảy, ngày 29/11/2025 15:02 GMT+7
Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân TP Cần Thơ đặt mục tiêu tăng tốc chuyển đổi số, nâng tầm kinh tế tập thể, xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, góp phần thực hiện khát vọng đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Cần Thơ phát triển toàn diện và bền vững.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã chia sẻ những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua và định hướng đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ. Ảnh: HC

Thưa ông, sau gần 3 năm triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2023–2028, đâu là những kết quả nổi bật nhất mà Hội Nông dân TP Cần Thơ đạt được?

- Giai đoạn 2023–2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, song các cấp Hội đã đoàn kết, linh hoạt, chủ động vượt khó, triển khai hiệu quả phong trào thi đua. Điểm nhấn quan trọng đầu tiên là hệ thống tổ chức Hội nhanh chóng kiện toàn, tinh gọn, hoạt động đồng bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính, gắn chặt với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực, sát cơ sở. Hội đã kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều kế hoạch lớn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 46-NQ/TW và Đề án phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, tạo hành lang quan trọng để Hội tổ chức các phong trào hiệu quả.

Điểm sáng rõ nhất chính là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong 2 năm qua, mỗi năm có 297.640 hộ đăng ký, 189.730 hộ đạt danh hiệu các cấp, chiếm 63,7%. Nhiều mô hình hiệu quả cao xuất hiện, như mô hình nuôi cá kết hợp du lịch của ông Lý Văn Bon (thu nhập trên 10 tỷ đồng/năm); mô hình lúa chất lượng cao kết hợp thủy sản của ông Hồ Bá Phiêu (1,2 tỷ đồng/năm); mô hình lai tạo chanh dây ngọt của ông Nguyễn Hữu Công hay mô hình chế biến tôm khô kết hợp du lịch của ông Trần Quang Cần…

Ông Nguyễn Văn Sử (bìa trái) cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ thăm mô hình nuôi cá bè của Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Lý Văn Bon (phường Bình Thủy). Ảnh: HC

Từ phong trào, Hội đã thành lập 3 CLB nông dân tỷ phú tiêu biểu, 78 CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy tư duy làm nông nghiệp chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ mạnh mẽ quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất sang hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, Cần Thơ có 545 tổ hợp tác, 76 hợp tác xã do Hội thành lập, hoạt động ngày càng hiệu quả. Thành phố cũng có 102.194ha cây ăn trái, 573 mã số vùng trồng, 895 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, chuyển đổi số trong nông nghiệp và trong hoạt động Hội được đẩy mạnh. Nhiều cơ sở Hội sử dụng nền tảng số trong quản lý hội viên, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử, khẳng định vai trò tiên phong của Hội trong tiến trình số hóa nông nghiệp.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của TP Cần Thơ đang lan tỏa mạnh mẽ. Hội có giải pháp nào để nhân rộng mô hình nông dân tỷ phú và phát huy vai trò dẫn dắt của họ, thưa ông?

Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa giống ấp Thới Phước 1, xã Trường Thành, Chi hội vinh dự được BCH Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen. Ảnh: HC

- Chúng tôi xác định nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chính là lực lượng nòng cốt của nông nghiệp hiện đại. Giai đoạn 2023–2025, phong trào tiếp tục phát triển mạnh, nhiều mô hình mới, hiệu quả cao, gắn với kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, du lịch nông nghiệp.

Để nhân rộng, Hội tập trung vào 4 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội vận động nông dân tham gia hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm.

Thứ hai, hỗ trợ nguồn vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện đạt 180,757 tỷ đồng, cho 5.565 hộ vay thực hiện 806 dự án. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 114.679 hộ vay với tổng dư nợ 5.061,846 tỷ đồng.

Thứ ba, phát huy vai trò “đầu tàu” của nông dân giỏi. Hội tổ chức các lớp đào tạo ngay tại mô hình thực tế, nơi các nông dân tỷ phú trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Huỳnh Thanh Lâm, Giám đốc HTX Sầu Riêng Tân Thành người đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là một trong những Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ tư, xây dựng các mô hình điểm và lan tỏa hiệu quả. Hội đã chọn 20 xã, phường xây dựng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị – chất lượng – thương hiệu để nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan học tập.

Thưa ông, trước tác động của biến đổi khí hậu và biến động thị trường, Hội đã hỗ trợ nông dân ra sao để chuyển đổi sản xuất?

- Thời gian qua, Hội phối hợp với ngành nông nghiệp thành phố triển khai hàng loạt giải pháp giúp nông dân thích ứng với điều kiện mới. Cụ thể là chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư; hướng dẫn áp dụng tưới tiết kiệm, nhà màng - nhà lưới, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất thuận thiên.

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu và thị trường, phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm OCOP; hỗ trợ ứng dụng mã QR, blockchain để truy xuất nguồn gốc.

Giúp hội viên tiếp cận vốn ưu đãi và thị trường xuất khẩu thông qua hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết.

Mô hình trồng màu dưới chân ruộng - mô hình hiệu quả của Chi hội Nông dân nghề nghiệp trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Đông Thắng, xã Cờ Đỏ. Ảnh: Hồng Cẩm

Đẩy mạnh đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng quản lý sản xuất cho lao động nông thôn, đặc biệt là thanh niên.

Công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên thời gian qua có những đổi mới đáng chú ý nào, thưa ông?

- Sau sáp nhập hành chính, tổ chức Hội đã nhanh chóng ổn định, bứt phá trong phương thức hoạt động. Toàn thành phố hiện có 100 cơ sở Hội, 268.557 hội viên, sinh hoạt tại 1.770 chi Hội và 7.587 tổ Hội.

Công tác đào tạo cán bộ được đặc biệt chú trọng, 100% Chủ tịch Hội cơ sở được tập huấn hằng năm, nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Một trong những điểm sáng là Hội đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số. Cơ sở Hội hướng dẫn 100% hội viên cài đặt và sử dụng ứng dụng “Nông dân Việt Nam”. Nhiều cơ sở Hội triển khai mô hình “nông dân số”, quản lý hội viên bằng nền tảng số. Hàng nghìn hội viên được tập huấn kỹ năng số, từng bước hình thành lớp nông dân hiện đại – biết công nghệ, biết thị trường.

Song song, công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả: Xây dựng 146 căn “Mái ấm nông dân”, trị giá 7,3 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồng phục, dụng cụ học tập… với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới được duy trì tốt, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Cần Thơ.

Thưa ông, nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân TP Cần Thơ tập trung vào mục tiêu trọng tâm nào?

- Trong nhiệm kỳ tới, thách thức lớn nhất đặt ra cho nông nghiệp, nông dân vẫn là biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động nông nghiệp, rủi ro thị trường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để Hội đổi mới mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Sử  (thứ tư từ phải sang) cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ thăm mô hình nuôi cá bè của Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Lý Văn Bon (phường Bình Thủy). Ảnh: HC

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030, Hội xác định phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Đột phá – Phát triển”.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và hỗ trợ nông dân. Phát triển hội viên chất lượng, kết nạp 29.500 hội viên mới, rà soát chất lượng theo tiêu chí “ít nhưng mạnh”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, phấn đấu mỗi năm 60% hộ nông dân đăng ký, 50% hộ đạt danh hiệu. Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thành lập 150 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 7%/năm. Thúc đẩy chuyển đổi số, ít nhất 7% hợp tác xã do Hội vận động thực hiện chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất.

Xin cảm ơn ông!

