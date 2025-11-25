Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ là do nước di chuyển theo hướng nào, theo báo cáo của ngành chức năng?

Liên quan đến bài: "Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ", thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú là do ảnh hưởng của đợt nước ròng. (Nước ròng là một giai đoạn của thủy triều, là lúc mực nước biển hoặc sông hạ xuống thấp nhất trong một chu kỳ lên xuống). Ảnh: H.X

Theo báo cáo trên, nguyên nhân cá chết được xác định là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Qua phân tích các mẫu cá chết thu thập được, cơ quan chuyên môn xác định không có bị nhiễm vi rút tilapia lake hoặc ký sinh trùng.

Đối với mẫu nước, phần lớn các chỉ tiêu phân tích được đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi thủy sản theo TCVN 13952:2024. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) dao động 1,5–1,8 mg/l, thấp hơn giới hạn cho phép.



Qua thống kê cho thấy, có 19 bè cá của 8 hộ dân ở xã Châu Thành và phường Hưng Phú bị ảnh hưởng, số lượng cá chết là 74,3 tấn. Trong đó, chủ yếu là cá điêu hồng thương phẩm, ngoài ra còn có cá trê, cá xác sọc...

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cũng nói rõ, đã tiến hành cuộc họp thông qua kết quả thu thập, xác minh thông tin, kết quả quan trắc môi trường và mẫu cá nói trên, đồng thời được sự thống nhất chung của các đơn vị chuyên môn, UBND phường Hưng Phú và UBND xã Châu Thành.

Từ kết quả trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND phường Hưng Phú và UBND xã Châu Thành thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân cá chết, tiếp tục theo dõi và rà soát thiệt hại của các hộ dân.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu chính sách và tham mưu trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xem xét hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân tái sản xuất.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để theo dõi, khắc phục ô nhiễm môi trường, duy trì quản lý tốt chất lượng nước và sự phát triển của các đàn cá ở các bè cá còn lại.



Trước đó, sáng ngày 31/10, nhiều hộ dân nuôi cá điêu hồng ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú vô cùng bất ngờ khi phần lớn cá nuôi trên lồng bè chết trắng.

Theo người nông dân, chiều ngày hôm trước, đã phát hiện nguồn nước tại lồng bè chuyển màu, cá ăn yếu hơn mọi ngày. Đến sáng hôm sau thì xảy ra cá chết.

