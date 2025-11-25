Chủ đề nóng

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ là do nước di chuyển theo hướng nào, theo báo cáo của ngành chức năng?

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 25/11/2025 06:05 GMT+7
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của đợt nước ròng.
Liên quan đến bài: "Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ", thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú là do ảnh hưởng của đợt nước ròng. (Nước ròng là một giai đoạn của thủy triều, là lúc mực nước biển hoặc sông hạ xuống thấp nhất trong một chu kỳ lên xuống). Ảnh: H.X

Theo báo cáo trên, nguyên nhân cá chết được xác định là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Qua phân tích các mẫu cá chết thu thập được, cơ quan chuyên môn xác định không có bị nhiễm vi rút tilapia lake hoặc ký sinh trùng.

Đối với mẫu nước, phần lớn các chỉ tiêu phân tích được đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi thủy sản theo TCVN 13952:2024. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) dao động 1,5–1,8 mg/l, thấp hơn giới hạn cho phép.

Qua thống kê cho thấy, có 19 bè cá của 8 hộ dân ở xã Châu Thành và phường Hưng Phú bị ảnh hưởng, số lượng cá chết là 74,3 tấn. Trong đó, chủ yếu là cá điêu hồng thương phẩm, ngoài ra còn có cá trê, cá xác sọc...

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cũng nói rõ, đã tiến hành cuộc họp thông qua kết quả thu thập, xác minh thông tin, kết quả quan trắc môi trường và mẫu cá nói trên, đồng thời được sự thống nhất chung của các đơn vị chuyên môn, UBND phường Hưng Phú và UBND xã Châu Thành.

Nguyên nhân cá chết được xác định là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi. Ảnh: H.X

Từ kết quả trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND phường Hưng Phú và UBND xã Châu Thành thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân cá chết, tiếp tục theo dõi và rà soát thiệt hại của các hộ dân.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu chính sách và tham mưu trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xem xét hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân tái sản xuất.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để theo dõi, khắc phục ô nhiễm môi trường, duy trì quản lý tốt chất lượng nước và sự phát triển của các đàn cá ở các bè cá còn lại.

Trước đó, sáng ngày 31/10, nhiều hộ dân nuôi cá điêu hồng ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú vô cùng bất ngờ khi phần lớn cá nuôi trên lồng bè chết trắng.

Theo người nông dân, chiều ngày hôm trước, đã phát hiện nguồn nước tại lồng bè chuyển màu, cá ăn yếu hơn mọi ngày. Đến sáng hôm sau thì xảy ra cá chết.

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Hà Long, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hà Trung trước đây) là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 chúa, 13 vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Nhà nông
Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

"Bắt trúng" tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản "chung ao" kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Nhà nông
'Bắt trúng' tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản 'chung ao' kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông
Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Kế hoạch Ukraine của Châu Âu gây hoang mang cho phương Tây
Thế giới

Kế hoạch Ukraine của Châu Âu gây hoang mang cho phương Tây

Thế giới

Kế hoạch mới của các quốc gia châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đòi hỏi Nga phải đầu hàng, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, viết trên mạng xã hội.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hành hung dã man giữa phố Hà Nội; tin mới vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị hành hung dã man giữa phố Hà Nội; tin mới vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Pháp luật

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung dã man giữa phố tại Hà Nội; bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông; lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 25/11, Bạch Dương kiên trì, hiếu học; Kim Ngưu cảm thấy bị áp bức, ngột ngạt, Sư Tử có cuộc sống không dễ dàng.

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn
Gia đình

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Gia đình

Con suýt nữa đã đi sai đường nếu tôi không níu tay con kịp lúc.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang trang phục “cá chép hóa rồng” dự thi Miss Cosmo 2025
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang trang phục “cá chép hóa rồng” dự thi Miss Cosmo 2025

Văn hóa - Giải trí

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức nhận sash và giấy chứng nhận để đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025. Người đẹp mang trang phục “cá chép hóa rồng” đến với đường đua nhan sắc thế giới.

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Dạ Lang – một vương quốc nằm cách không xa Âu Lạc, tồn tại hơn 2.000 năm trước, từng làm lung lay chiến lược của đế chế Hán, rồi tắt lịm trong im lặng. Và chính sự im lặng ấy khiến bí ẩn Dạ Lang vẫn còn sống đến tận hôm nay.

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu
Văn hóa - Giải trí

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ Estonia Brigitta Schaback tuyên bố bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Israel tiêu diệt chỉ huy trưởng 'vĩ đại' của Hezbollah trong vụ không kích dữ dội vào Beirut
Thế giới

Israel tiêu diệt chỉ huy trưởng "vĩ đại" của Hezbollah trong vụ không kích dữ dội vào Beirut

Thế giới

Theo quân đội Israel và nhóm Hezbollah, Israel đã tiêu diệt "chỉ huy vĩ đại" của Hezbollah trong một vụ tấn công mới đây vào Beirut. Vụ tấn công cũng đồng thời làm 5 người thiệt mạng, chính quyền Lebanon cho hay.

Tin bão mới nhất: Áp thấp gần biển Đông dự báo thành bão số 15, sau khi đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp gần biển Đông dự báo thành bão số 15, sau khi đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sắp đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, sau khi đổ bộ biển Đông, bão vẫn có khả năng mạnh thêm, có thể gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên biển.

U17 Việt Nam thắng hủy diệt 14-0, vươn lên nhất bảng
Thể thao

U17 Việt Nam thắng hủy diệt 14-0, vươn lên nhất bảng

Thể thao

Đánh bại U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm giữ ngôi đầu bảng C – vòng loại U17 châu Á 2026.

Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì món quà của bạn trai
Xã hội

Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì món quà của bạn trai

Xã hội

Nhận bộ mỹ phẩm làm quà 20/10 từ bạn trai, cô gái trẻ vui mừng sử dụng mỗi ngày dù không rõ nguồn gốc sản phẩm. Gần một tháng sau, da mặt bắt đầu đỏ rát, bong tróc, buộc phải đến bác sĩ da liễu trong tâm trạng lo lắng vì sợ để lại di chứng lâu dài.

Hán Vũ Đế đưa hình phạt tử hình hoặc “thiến”, Tư Mã Thiên chọn hình phạt nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hán Vũ Đế đưa hình phạt tử hình hoặc “thiến”, Tư Mã Thiên chọn hình phạt nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiếng thơm vang mãi đến ngàn đời sau nhưng sử gia trứ danh của Trung Quốc Tư Mã Thiên đã phải trải qua những năm cuối đời trong bi kịch khó tin.

Công đoàn hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai
Xã hội

Công đoàn hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai

Xã hội

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ các địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng của bão lũ của tỉnh Gia Lai, giúp họ sớm gượng dậy sau thiên tai kép.

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?
Thể thao

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Thể thao

ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?; Đức Hoà muốn cùng ĐT futsal Việt Nam giành HCV; Ronaldo hài lòng sau khi lập siêu phẩm; Neville bật khóc vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc; M.U sắp có chữ ký của Joao Gomes?

Sinh viên 'may áo giáp' cho hạt giống, ẵm ngay giải nhất cuộc thi khởi nghiệp ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sinh viên "may áo giáp" cho hạt giống, ẵm ngay giải nhất cuộc thi khởi nghiệp ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”, Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đã chính thức khép lại. Dự án “Áo giáp hạt giống” của sinh viên Đại học Cần Thơ được trao giải nhất.

Triển lãm tranh đặc biệt đưa người xem lạc vào góc nhìn của thiền
Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm tranh đặc biệt đưa người xem lạc vào góc nhìn của thiền

Chuyển động Sài Gòn

Những tác phẩm thuộc trường phái hội họa thiền và thư pháp thiền của họa sĩ Trầm Kim Hòa mang đến những khoảng lặng đáng kinh ngạc từ một góc nhìn khác cho người yêu nghệ thuật TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể VPCP ủng hộ đồng bào vùng thiên tai
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể VPCP ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Tin tức

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế

Văn hóa - Giải trí

Chiều 24/11, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu bộ phim "Gia đình trái dấu", do Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trường Khoa đạo diễn.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này được ban phước lành với vận may và tài lộc dồi dào, đặc biệt phù hợp với đầu tư, con đường tương lai bằng phẳng.

Bi kịch mới của 200.000 người Ukraine: Mắc kẹt, không giấy tờ, không lối thoát ở Mỹ vì ông Trump
Thế giới

Bi kịch mới của 200.000 người Ukraine: Mắc kẹt, không giấy tờ, không lối thoát ở Mỹ vì ông Trump

Thế giới

Kateryna Golizdra, người Ukraine đã sống trong tình trạng pháp lý bấp bênh tại Mỹ suốt 6 tháng - và hiện vẫn chưa biết trước tương lai. Cô hy vọng có thể trụ thêm 6 tháng nữa, chờ chính quyền Donald Trump quyết định số phận của một chương trình nhân đạo cho phép khoảng 260.000 người Ukraine chạy khỏi chiến tranh được sống và làm việc tại Mỹ.

Giải Pickleball VTV Cup 2025 công bố, phát động gây quỹ vì miền Trung
Thể thao

Giải Pickleball VTV Cup 2025 công bố, phát động gây quỹ vì miền Trung

Thể thao

Tại lễ công bố giải Pickleball VTV Cúp 2025 diễn ra chiều nay (24/11), BTC đã phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí
Tin tức

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sẽ xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ trao đổi thêm với các cơ quan có thẩm quyền để sớm tổng kết lại quy hoạch báo chí hiện tại; xây dựng chiến lược mới về phát triển báo chí.

Thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng về các tuyến quốc lộ bị sạt lở đã thông xe
Kinh tế

Thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng về các tuyến quốc lộ bị sạt lở đã thông xe

Kinh tế

Bộ Xây dựng cho biết, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến nay vẫn còn 12 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?
Nhà nông

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?

Nhà nông

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu? Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, tính đến 13 giờ ngày 24/11, có 41/44 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh này đang xả điều tiết, trong đó có hồ Sông Cái(nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả 115,73m3/s.

HLV Polking của CLB CAHN: 'Lời nguyền' khó tin trên chấm luân lưu 11m
Thể thao

HLV Polking của CLB CAHN: "Lời nguyền" khó tin trên chấm luân lưu 11m

Thể thao

Sau khi CLB CAHN thua Thể Công Viettel 3-4 ở loạt luân lưu 11m, HLV Polking đã trải qua thất bại thứ 9 liên tiếp trên loạt “đấu súng” may rủi.

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?
Nhà nông

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?

Nhà nông

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng
Xã hội

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng

Xã hội

Ngày 24/11, Bộ GDĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ
Nhân ái

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

Nhân ái

1.000 phần quà sẽ được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt khẩn trương phát động hỗ trợ tới bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và 14. Chương trình nhận được sự đồng hành kịp thời từ nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
Xã hội

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
7

Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Huế né trả lời thẳng những nội dung câu hỏi của báo chí về vụ cơ quan này từ chối cung cấp bài thi hỏi sinh giỏi.

