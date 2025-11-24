Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện một chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ cho vay vượt nhu cầu vốn của khách hàng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14, vừa công bố kết luận thanh tra một chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ.

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, hoạt động của đơn vị này đã đạt được những kết quả nhất định: các chỉ tiêu về tổng tài sản, dư nợ cho vay, vốn huy động tăng trưởng; hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 phát hiện đơn vị này cho vay vượt nhu cầu vốn của khách hàng. Ảnh: GĐB.

Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 phát hiện chi nhánh ngân hàng còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, công tác thẩm định cấp hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh chưa chặt chẽ; chưa thuyết minh/thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh số liệu thẩm định làm căn cứ để xét duyệt cấp tín dụng.

Ngoài ra, đơn vị này thẩm định dựa vào tài liệu do khách hàng cung cấp chưa đảm bảo độ tin cậy, đánh giá chưa đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và nguồn thu trả nợ của khách hàng.

Đáng chú ý, một số trường hợp duyệt cho vay vượt nhu cầu vốn của khách hàng; thời hạn vay vốn chưa phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Bên cạnh đó, kết luận nêu rõ, việc kiểm tra sau khi cho vay chưa chặt chẽ; chưa đánh giá/thu thập tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ thực hiện phương án vay vốn của khách hàng đến thời điểm kiểm tra; thiếu kiểm tra định kỳ; việc thu thập tài liệu chứng minh sử dụng vốn chưa đầy đủ hoặc không phù hợp.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện đơn vị này chưa có biện pháp kiểm tra, đối chiếu các cam kết của bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác để xác định chính xác việc bên thụ hưởng không có tài khoản tại ngân hàng khác.