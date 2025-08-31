Chủ đề nóng

Hội Nông dân từ xã đến ấp ở TP.HCM ra quân dọn rác, trang trí đường cờ Tổ quốc đón Tết Độc lập

Quang Dương Chủ nhật, ngày 31/08/2025 09:22 GMT+7
Hướng tới Tết Độc lập 2/9, Hội Nông dân nhiều xã ở TP.HCM đã ra quân làm sạch môi trường, chỉnh trang tuyến đường cờ, tuyến đường hoa và trao học bổng, quà nghĩa tình cho hội viên.
Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.HCM đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.

Nông dân dọn rác, treo cờ đón Tết Độc lập 2/9

Tại xã Nhà Bè (TP.HCM), Hội Nông dân xã phối hợp cùng Chi bộ ấp 23 phát động ra quân bảo vệ môi trường với chủ đề “xanh – sạch – đẹp”. Hàng chục hội viên và người dân đã tham gia dọn dẹp đường làng, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, đồng thời tuyên truyền vận động bà con hạn chế sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy, khuyến khích dùng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Hội viên Hội Nông dân xã Nhà Bè dọn rác, làm sạch đường phố. Ảnh: Q.D

Điểm nhấn của hoạt động là sự lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng, khi mỗi người dân được khuyến khích thay đổi thói quen tiêu dùng để góp phần bảo vệ môi trường sống.

Trong khi đó, tại xã Phú Hòa Đông (TP.HCM), Chi hội Nông dân ấp 1A và 2A tổ chức ra mắt “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài 500m trên hẻm 82, đường Bến Than. Những lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay trước cửa nhà dân không chỉ tạo không gian rực rỡ mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống yêu nước.

Mô hình tuyến đường cờ tổ quốc do Hội Nông dân xã Phú Hòa Đông thực hiện. Ảnh: Q.D

Đơn vị thực hiện cho biết, đây cũng sẽ là mô hình được duy trì thường xuyên vào các dịp Lễ, Tết, trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng. Song song với xây dựng cảnh quan, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm.

Hay mới đây, Hội Nông dân xã Ngãi Giao (TP.HCM) ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa Nông dân” nhằm hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”. Dịp này, 100 suất học bổng Lương Đình Của, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trao cho học sinh là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp doanh nghiệp trao tặng 3 máy lọc nước cho các hộ hội viên và gia đình chính sách, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nông dân khó khăn cải thiện chất lượng cuộc sống.

Các cấp Hội Nông dân TP.HCM chia sẻ yêu thương

Không khí thi đua chào mừng Tết Độc lập 2/9 cũng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Phú Giáo (TP.HCM). Trong những ngày cuối tháng 8, Hội Nông dân xã đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy văn minh” và “Chủ nhật xanh”. Hàng trăm cán bộ, hội viên, nông dân và người dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa, cổng chào, các tuyến đường trục ấp.

Hội Nông dân xã Phú Giáo với mô hình "Ngày thứ 7 văn minh". Ảnh: Q.D

Mỗi việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vừa xây dựng cảnh quan sạch đẹp, vừa nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh chung và thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại xã An Long, Hội Nông dân xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động “Ngày thứ bảy văn minh”. Điểm nhấn của chương trình là ra mắt đội hình tình nguyện của Hội Nông dân xã, với nhiệm vụ thường xuyên hỗ trợ dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang đường làng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống “sáng – xanh – sạch – đẹp – an ninh trật tự”.

Hội viên nông dân xã An Long làm sạch điểm tập kết rác trên địa bàn xã. Ảnh: Q.D

Dịp này, Hội cũng trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tựu trường, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới. Cùng với đó, xã An Long còn khánh thành “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, tạo điểm nhấn cảnh quan và giáo dục truyền thống yêu nước.

Từ Nhà Bè đến Phú Hòa Đông, từ Ngãi Giao đến Phú Giáo, An Long, có thể thấy rõ tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Nông dân TP.HCM trong việc phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở. Những tuyến đường cờ, tuyến đường hoa, những buổi ra quân dọn vệ sinh, những suất học bổng, món quà nghĩa tình… đều cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác hội với đời sống người dân.

Hội Nông dân phường Bình Quới (TP.HCM) chụp hình với tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn phường. Ảnh: Q.D

Tại Lễ phát động ngày hội “Muôn sắc hoa” năm 2025 mới đây, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng ta tin tưởng rằng khi mỗi người dân cùng chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ những tuyến đường hoa, không chỉ là xây dựng cảnh quan, mà còn là vun đắp tình đoàn kết cộng đồng, để mỗi mùa hoa nở đều mang theo niềm vui, niềm tự hào của người nông dân”.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hình ảnh những người nông dân thành phố hăng hái tham gia xây dựng môi trường xanh sạch, treo cờ Tổ quốc, trao quà cho học sinh nghèo đã tạo nên một bức tranh sống động. Đó không chỉ là những hoạt động hưởng ứng ngày lễ lớn, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn kiểu mẫu hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

