Thứ năm, ngày 02/10/2025 07:39 GMT+7

Cần Thơ: Hội Nông dân xã Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I thành công

Thứ năm, ngày 02/10/2025 07:39 GMT+7
Sáng 1/10, Hội Nông dân xã Phong Điền (TP Cần Thơ) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền địa phương 2 cấp “Cấp trên cơ sở”, Đại hội đánh dấu bước khởi đầu của công tác Hội và phong trào nông dân xã Phong Điền sau khi sáp nhập từ thị trấn Phong Điền và xã Tân Thới.
Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã; bà Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các Thường trực Đảng ủy, UBND và các ban, ngành xã, 100 đại biểu đại diện hơn 3.500 hội viên nông dân xã Phong Điền.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phong Điền, sáng 1/10.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Điền nhấn mạnh, đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả nổi bật mà Hội đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề ra những phương hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Theo Hội Nông dân xã Phong Điền, giai đoạn 2023-2025 là một chặng đường đầy thử thách, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự phối hợp hỗ trợ của UBND xã, Hội Nông dân xã Phong Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã nhà.

Nổi bật, trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 200 hội viên, nâng số hội viên toàn xã hiện nay là 3.567 người, đạt tỷ lệ 72,8% hộ nông dân của xã vào tổ chức Hội; có 1.694 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 72,1% số hộ đăng ký, vượt chỉ tiêu đề ra.

Về phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên và nông dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp 13.750 ngày công, hiến 68.989m­2 vuông đất, sửa chữa và làm mới 76,4km đường giao thông, xây mới và sửa chữa 36 cầu, 49 đập thủy lợi; trồng mới cây xanh và hoa kiểng… tổng trị giá 112,6 tỷ đồng. Nhiều công trình “Thắp sáng Nông thôn mới”, mô hình bảo vệ môi trường nông thôn được hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, hiện nay 30 ấp đều thành lập được mô hình bảo vệ môi trường...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phong Điền, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đánh giá cao kết quả Hội Nông dân xã Phong Điền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trình độ cho hội viên. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" cần được đẩy mạnh theo chiều sâu, gắn với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất. Tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc vận động, hướng dẫn hội viên tham gia tích cực vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phong Điền nhiệm kỳ 2025-2030 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy, UBND xã.

Với vai trò lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền đề nghị Ban Chấp hành hội Nông dân xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế của xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Phong Điền nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban chấp hành gồm 25 người, Ban thường vụ 5 người; ông Phạm Văn Chính được Chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội nông dân xã Phong Điền.

