Đà Nẵng: Bà Huỳnh Thị Thu được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân

Đại hội có sự tham dự của 100 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 hội viên nông dân trên địa bàn phường Hòa Xuân.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Hòa Xuân đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ hội viên, nông dân như tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, chú trọng tuyên truyền thông qua hỗ trợ xây dựng các mô hình, gương “người tốt, việc tốt”.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: H.X.

Đẩy mạnh kết nối giữa Hội với hội viên, nông dân qua các nền tảng số; phát huy vai trò báo chí, trang thông tin điện tử, ứng dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam để tuyên truyền, đạt 120% chỉ tiêu hàng năm.

Hội Nông dân phường Hòa Xuân mới (Hòa Xuân, Hòa Phước, Hòa Châu cũ) đã kết nạp mới được 250 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 5.364 hội viên và 100% hội viên được cấp thẻ hội viên mới, có trên 97% hội viên nông dân cài APP Nông dân Việt Nam; 100% chi hội có quỹ hoạt động, mức quỹ hội bình quân đạt 100.000 đồng/hội viên, đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hòa Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: H.X.

Hàng năm có hơn 700 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét bình quân mỗi năm có 600 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 120% chỉ tiêu giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hòa Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: H.X.

Hội viên nông dân tích cực thi đua làm giàu và góp phần cùng với địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 250 lao động, hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà và xây mới 1 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng, trao sinh kế, học bổng cho con em hội viên nông dân, hỗ trợ khó khăn cho hội viên nông dân với tổng số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng, 120 ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cây giống, lương thực thực phẩm giúp đỡ hỗ trợ cho những gia đình khó khăn và nghèo. Đồng thời Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm đã trực tiếp hỗ trợ giúp từ 1-2 hộ thoát nghèo.



Bà Huỳnh Thị Thu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: H.X.

Hội đã không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn vay do Hội đảm nhận. Trong đó, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân là 6,683 tỷ đồng/170 hộ vay/25 dự án; Ngân hàng Chính sách xã hội là 52,753 tỷ đồng/1.482 hộ vay/33 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Giai đoạn 2025-2030, Hội Nông dân phường Hòa Xuân phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Hội, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết nạp 200 hội viên mới trở lên; có 98% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp xanh cho 100% cán bộ Hội, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân; Mỗi năm thành lập mới từ 1-2 chi hội hoặc tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Ông Phạm Hồng Đức giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân. Ảnh: H.X.

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho trên 50% nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc; Có ít nhất 70% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; phấn đấu mỗi năm giải quyết đầu ra ổn định cho 1 sản phẩm OCOP cho nông dân/sản phẩm tiềm năng của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.H.

Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập thành lập mới 1 hợp tác xã hoặc 1 doanh nghiệp và 5 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút thêm 20% số hội viên, nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp....

Đại hội thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Hòa Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; bà Huỳnh Thị Thu giữ chức Chủ tịch, ông Phạm Hồng Đức giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2025-2030.