Hội viên, nông dân Đà Nẵng tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình nuôi ốc bươu đen, bò 3B

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025, nhằm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, học hỏi các mô hình sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đưa hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nuôi ốc bươu tại xã Phú Ninh và mô hình nuôi bò vỗ béo tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Chỉ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các mô hình chăn nuôi trên địa bàn đã có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân và thúc đẩy xây dựng NTM. Hội Nông dân xã đã tích cực đồng hành, hỗ trợ bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển các mô hình chăn nuôi bền vững.

Xuất phát từ việc hỗ trợ nông dân, hội viên, đợt này có 25 hội viên thuộc Chi - Tổ hội mô hình nuôi bò thâm canh của xã đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình.

Trong đó, tại xã Phú Ninh, đoàn thăm quan là mô hình nuôi ốc bươu, tại đây, hội viên Hội Nông dân Sơn Cẩm Hà được chủ mô hình hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật cải tạo ao, làm bể nuôi, chọn giống, quản lý môi trường nước, chế độ cho ăn, chăm sóc và phòng bệnh cho ốc. Mô hình được đánh giá có chi phí đầu tư thấp, thời gian thu hoạch nhanh, phù hợp để hội viên mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Tại xã Gò Nổi, đoàn tham quan mô hình nuôi bò vỗ béo, hội viên được giới thiệu về quy trình chọn bò giống, khẩu phần dinh dưỡng, kỹ thuật ủ thức ăn, bố trí chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường và kinh nghiệm phòng, trị bệnh cho đàn bò. Đây là mô hình đang mang lại lợi nhuận ổn định, được nhiều địa phương áp dụng thành công.

Các hội viên nông dân được tham quan thưc tế tại mô hình nuôi ốc bươu tại xã Phú Ninh để về áp dụng tại địa phương

“Qua chuyến tham quan học tập kinh nghiệm lần này các hội viên đánh giá rất cao tính thực tiễn, khả năng áp dụng và nhân rộng tại địa phương. Nhiều hội viên bày tỏ mong muốn được Hội Nông dân xã hỗ trợ về giống, kỹ thuật và kết nối tiêu thụ để mạnh dạn phát triển mô hình trong thời gian tới. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, thu nhập cho hội viên và thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Chuyến tham quan không chỉ giúp hội viên học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các mô hình thành công, mà còn tạo không khí đoàn kết, giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên và tổ chức Hội”, ông Chỉ cho biết.

Mô hình chăn nuôi bò lai, bò 3B đang là hướng đi mới của nông dân Sơn Cẩm Hà

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà cho biết thêm, đối với xã Sơn Cẩm Hà vừa qua đã thiệt hại nặng về dịch tả lợn Châu Phi, hiện người chăn nuôi đang khó khăn cho công tác tái đàn, việc tái đàn này sẽ có thời gian rất lâu.

Trong khi đó, hiện nay xã Sơn Cẩm Hà có 7 mô hình chăn nuôi bò 3B rất có hiệu quả, trước việc này Hội Nông dân xã đưa hội viên đi để học tập thêm kinh nghiệm ở các nơi về chăn nuôi bò, ốc bươu và sẽ phát triển thêm mô hình nuôi con dúi.

“Bên cạnh đó, trong xây dựng NTM, có nguồn vốn của xã phân qua, trong tuần tới, Hội Nông dân xã sẽ bàn giao, hỗ trợ kỹ thuật, con giống cho bà con nông dân trên địa bàn phát triển mô hình chăn nuôi mới.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, Hội còn tăng cường tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nhất là kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, chuyển đổi số trong quản lý trang trại.

Vận động hội viên ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và khuyến khích chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để tăng thu nhập...”, ông Chỉ chia sẻ.