Nâng cao hiệu quả kinh tế mô hình trồng long ruột đỏ nhờ chuyển đổi số

Thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) hiện có khoảng 40ha diện tích trồng thanh long ruột đỏ, chủ yếu tại các xã Hoàng Hoa Thám, Bắc An và Hoàng Tiến. Với ưu điểm giống khỏe, chống chịu được sâu bệnh, năng suất cao, cây thanh long ruột đỏ đang đem lại nguồn thu nhập tốt cho người dân địa phương.

Tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế của mô hình này, trong nhiều năm nay, hội viên nông dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số vào quy trình sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Là một trong những hội viên nông dân tích cực chuyển đổi, ông Hoàng Văn Toàn, người dân thôn Hố Giải, xã Hoàng Hoa Thám (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã trồng thanh long ruột đỏ từ năm 2019. Đến nay, nhà ông Toàn đã có 6 sào đất trồng thanh long ruột đỏ, cho lợi nhuận tốt, có năm cho lãi đến 120 triệu đồng.

Người nông dân đang điều khiển máy cắt cỏ trên ruộng thanh long của HTX nông sản sạch Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Ông Toàn chia sẻ: Khi trồng thanh long ruột đỏ, lúc đầu, tôi chỉ quan tâm về cây giống, phân bón, nước, về cách làm sao để cây lớn khỏe, cho sai quả... Nhưng dần dần, tìm hiểu qua điện thoại, thấy nhiều mô hình trồng giàn, lắp hệ thống tưới tự động, hệ thống đèn chiếu sáng vườn thanh long nâng cao năng suất cao hơn hẳn, lại được Hội Nông dân các cấp hỗ trợ tập huấn nên tôi mạnh dạn đầu tư thêm.

Theo ông Toàn, từ khi biết sử dụng điện thoại và App Hội Nông dân Việt Nam, ông Toàn đã tìm đọc nhiều mô hình hay, học hỏi được thêm nhiều kỹ thuật canh tác giúp tăng năng suất, hiệu quả cây trồng. Tham khảo nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội, Internet, ông Toàn đã tìm được các nguồn cung cấp thiết bị, hệ thống tự động uy tín để lắp cho vườn trồng thanh long của gia đình.

Không chỉ riêng nhà ông Toàn mà trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, nhiều hộ dân khác đã chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình canh tác, tiêu thụ nông sản. Sản phẩm thanh long của xã Hoàng Hoa Thám hiện nay cũng đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc và bao bì sản phẩm.

Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, với giá bán trung bình từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, mỗi ha thanh long ruột đỏ tại xã Hoàng Hoa Thám có thể cho thu nhập 100 - 200 triệu đồng/năm.



Phát huy vai trò Hội Nông dân trong chuyển đổi số

Với vai trò là cầu nối để nông dân tiếp cận với công nghệ hiện đại, hướng tới chuyển đổi số trong nông nghiệp, các cấp Hội nông dân tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, đảm bảo nguồn tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình nuôi gà giống của hội viên nông dân Phạm Đình Dừa (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) sử dụng hệ thống máy ấp tự động. Ảnh: Kiều Tâm.

Theo ông Phạm Đức Hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, hiện nay nông dân Hải Dương đang gặp một số thách thức, rào cản trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm như chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng công nghệ số còn cao.

Nông dân có xu hướng già hóa; kiến thức và kỹ năng về kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật số, công nghệ sinh học ứng dụng cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho hội viên nông dân, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân nâng cao nhận thức số, kỹ năng số. Các cấp Hội Nông dân tổ chức các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng để thực hành sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Chân dung ông Phạm Đức Hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Vũ Ly

Năm 2024, Hội Nông dân Hải Dương đã chủ động tổ chức 1.157 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn cho 74.669 lượt hội viên. Tập huấn hướng dẫn nông dân cài đặt và sử dụng nền tảng số App Nông dân Việt Nam cho trên 130.000 hội viên. 1.000 hội viên Hội Nông dân Hải Dương đã được hướng dẫn cách bán nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Hội Nông dân Hải Dương phối hợp với ngành nông nghiệp triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã có hàng trăm hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số sản xuất rau quả trong nhà màng với tổng diện tích trên 62 ha, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Hải Dương đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản an toàn, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho các loại nông sản tiêu biểu.

Những năm qua, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập trên 30 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, nâng cao được giá bán, khẳng định được uy tín, nâng cao niềm tin với người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Điển hình như: mô hình sản xuất Gạo Nếp cái hoa vàng tại HTX nông sản sạch phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn); Ổi lê an toàn tại Chi Hội Nông dân nghề nghiệp xã Đồng Cẩm (Kim Thành); Thanh long ruột đỏ an toàn tại Chi Hội Nông dân nghề nghiệp xã Hoàng Hoa Thám (TP. Chí Linh); Dưa hấu an toàn tại Tổ liên kết sản xuất dưa hấu xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng)...