Tham dự chương trình ngoài hàng trăm sinh viên của trường còn có Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, bà Ariadne Feo Labrada cùng nhiều khách mời.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng trường cho biết, thông qua chương trình “BKC – Nghĩa tình Cuba”, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến với người dân nước này.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba (ở giữa) nhận quà đóng góp của cán bộ, sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Ảnh: H.V

Đây cũng là hành động nhằm tri ân đến nhân dân Cuba đã từng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, như lời lãnh tụ Fidel Castro đã nói.

“Hôm nay, chúng ta – thế hệ đi sau có trách nhiệm gìn giữ, nối tiếp và viết tiếp câu chuyện nghĩa tình đó", ông Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

Cũng theo ông Phúc, những việc làm tử tế, những nghĩa cử sẻ chia hôm nay chính là bài học sống động nhất về giá trị con người mà nhà trường muốn truyền tải đến các sinh viên của trường, cũng như sinh viên trên toàn TP.HCM.

Qua chương trình, sinh viên của trường và khách mời đã đóng góp được hơn 100 triệu đồng gửi đến người dân Cuba thông qua Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM.

Phát biểu cảm ơn những tấm chân tình của sinh viên, khách mời Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba xúc động nói: "Những nghĩa tình hôm nay của sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung càng tô đậm thêm tình thân thiết anh em của hai nước Việt Nam - Cuba".