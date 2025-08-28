



Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM. Ảnh: CH

Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an từ ngày 1/3, dẫn đến thay đổi về phôi, màng bảo an và vật tư kỹ thuật. Các vật tư này phải nhập khẩu, gây thiếu hụt cục bộ trong khi nhu cầu cấp bằng lái của người dân tăng cao.

Thượng tá Nam cho biết những trường hợp đã có số GPLX đều đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, GPLX điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và có thể sử dụng để tham gia giao thông bình thường, người dân không nên lo lắng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ huy động tối đa nhân lực, tăng ca ngày đêm để in ấn và trả bằng lái cho người dân trong thời gian ngắn nhất ngay khi Bộ Công an cung cấp đủ phôi thẻ PET. Mục tiêu của lực lượng CSGT TP.HCM là xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng, không để người dân phải chờ đợi thêm.

Về vấn đề tổ chức sát hạch, từ ngày 16/7, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức thi cho gần 78.600 học viên còn tồn đọng. Đến nay, CSGT đã tổ chức 284 kỳ thi, cơ bản giải quyết toàn bộ hồ sơ tồn đọng. Việc sát hạch được thực hiện minh bạch, thông tin lịch thi được công khai trên các phương tiện truyền thông và trang Zalo của Phòng CSGT Công an TP.HCM

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các trung tâm đào tạo và sát hạch để giải quyết các trường hợp còn lại, đảm bảo không phát sinh tồn đọng mới. Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng sát hạch, góp phần cải thiện kỹ năng lái xe và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.