Ngày 2/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị... để sẵn sàng cấp cứu tai nạn giao thông, tổ chức cấp cứu tai nạn hàng loạt nếu xảy ra…

Đặc biệt, tác nghiệp y tế sự kiện Diễu binh kỷ niệm 30/4 tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra an toàn, duy nhất có một trường hợp du khách Việt kiều bị hạ đường huyết do dậy sớm đi xem diễu binh từ 3 giờ sáng đã được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ ngày 1/5 là gần 200.000 người.

Tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 73.176 lượt người bệnh.

Số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 28.836 người bệnh. Số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 21.556 người. Tổng số người bệnh chuyển viện nội trú là 2.274 người. Tổng số ca tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 236 người bệnh.

Cũng tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi do tai nạn giao thông là 3.981 người. Số phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.737 người.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 14 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 12 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 2 người. Số bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về là 5 người. Số lượt chuyển viện là 411 người.

Còn số liệu từ Uỷ ban ATGT Quốc gia thông tin trong ngày 1/5, trên toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So sánh với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương (tất cả đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn).

TS.BS Hà Anh Đức đánh giá, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 1/5.

Tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông không có đột biến so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước.



Trước đó, ngày 25/4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025.



Trong văn bản do GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành cho biết, thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ.



Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.



Phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người…nếu có tại địa phương.



Đồng thời đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp... cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch.



Công văn của Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ, ngành thường trực báo cáo đảm bảo thường trực Đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết.



Trường hợp có diễn biến đặc biệt như cấp cứu thảm hoạ, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp qua đường dây nóng, đồng thời báo cáo nhanh bằng văn bản về tình hình diễn biến đặc biệt để kịp thời giải quyết.



Cơ sở khám chữa bệnh báo cáo trực tuyến số liệu từng ngày về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu Tai nạn giao thông trên trang cdc.kcb.vn (sử dụng tài khoản báo cáo trực Tết 2025, email hỗ trợ cdc.kcb@gmail.com, thời gian báo cáo 8 giờ sáng hàng ngày, từ 29/4 - 04/5/2025).





Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh thực hiện, trường hợp không có dữ liệu khám chữa bệnh phát sinh vẫn phải gửi báo cáo.