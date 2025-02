Ngày 14/2, tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 20 huyện, thành, thị, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thành phố Vinh, buổi lễ giao nhận quân có sự tham dự của Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Thứ trưởng Bộ Công an động viên công dân trên địa bàn thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.T

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An...

Năm nay, thành phố Vinh có 192 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị.

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trò chuyện, động viên một công dân trên địa bàn thành phố Vinh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.T

Trong số 219 công dân nhập ngũ, có 86 thanh niên viết đơn tình nguyện, 1 đảng viên và 65 thanh niên đã tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng, 8 thanh niên là đồng bào Công giáo. Về trình độ văn hoá, có 16 thanh niên có trình độ đại học, 1 thanh niên có trình độ cao đẳng, 3 thanh niên có trình độ trung cấp.

Công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An lên đường nhập ngũ trong sự động viên của bạn bè, người thân, chính quyền địa phương. Ảnh: N.T

Người thân ra tận xe để tiễn các công dân ưu tú trên địa bàn thành phố Vinh Lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.T

Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.400 công dân lên đường nhập ngũ. Trong số này, có 4 nữ công dân; 945 công dân đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 1.105 công dân đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 210 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo; sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 78,2%... Số công dân này sẽ được giao cho 13 đơn vị. Trong đó có 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Quân khu 4.