Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:11 GMT+7

Hơn 2.200 tài xế ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn, ma túy trong 4 ngày nghỉ lễ

Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:11 GMT+7
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có hơn 2.200 trường hợp liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
Ngày 3/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, từ ngày 30/8 đến 2/9, toàn thành phố đã xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại. Tổng số tiền phạt lên đến hơn 25 tỷ đồng.

Hơn 2.200 tài xế ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn, ma túy trong 4 ngày nghỉ lễ. Ảnh: CH

Trong số các vi phạm, có hơn 1.600 trường hợp chạy quá tốc độ và đáng chú ý là hơn 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Lực lượng chức năng cũng xử lý gần 40 trường hợp vi phạm quá tải, cơi nới thùng xe.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, CSGT TP.HCM đã duy trì 100% quân số, tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ và các điểm vui chơi giải trí. Lực lượng đã áp dụng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn và ma túy.

Nhờ sự nỗ lực này, tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM được đánh giá là ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Chỉ có 2 vụ ùn ứ nhỏ tại khu vực cảng Cát Lái và nút giao An Phú do lượng phương tiện tăng cao, nhưng đã được giải tỏa nhanh chóng.

Cũng trong tháng 8, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 95.400 trường hợp vi phạm, tăng gần 22.400 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có hơn 21.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Tổng số tiền phạt trong tháng đạt gần 112,4 tỷ đồng.

Đáng mừng, tình hình tai nạn giao thông trong tháng 8 đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí: giảm 20% số vụ, giảm 21% số người chết và giảm 25% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

