Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh

Hôn nhân bền chặt nhờ sự thấu hiểu và đồng hành

Ngày 17/8, trên People, diễn viên Dương Tử Quỳnh cho biết cuộc sống hôn nhân sau hai năm kết hôn cùng doanh nhân Jean Todt vẫn trọn vẹn sự lãng mạn. Cặp đôi tổ chức kỷ niệm cưới hôm 27/7, đánh dấu gần 21 năm gắn bó kể từ lần gặp gỡ đầu tiên tại Giải đua xe F1 ở Thượng Hải năm 2004. Tháng 7 năm ấy, chỉ hơn một tháng sau lần đầu gặp mặt, Dương Tử Quỳnh đã nhận lời cầu hôn.

Trong cuộc trò chuyện, minh tinh 63 tuổi mô tả chồng luôn trân trọng từng phút giây bên nhau. Ông Jean Todt thường nói rằng cả hai đã bên nhau khoảng 7.000 ngày, thậm chí có thể tính ra từng giờ, từng phút. Chính cách nhìn nhận ấy đã tạo nên nét đặc biệt trong tình yêu của họ. Khi thiết kế thiệp cưới, cả hai cũng đánh dấu cột mốc từ ngày đầu gặp gỡ đến ngày hôn lễ ở Geneva là 6.992 ngày. Sau đó, họ tổ chức thêm một lễ cưới tại Ipoh, Malaysia – quê nhà của Dương Tử Quỳnh.

Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng vợ chồng không chờ đến những dịp đặc biệt để ăn mừng mà coi “mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm”. Cô cũng cảm thấy may mắn khi có người bạn đời luôn ủng hộ và thông cảm với lịch trình dày đặc. “Tôi yêu công việc. Đây là đam mê của tôi. Chồng chẳng bao giờ trách tôi không dành nhiều thời gian cho anh. Anh ấy luôn thấu hiểu”, cô chia sẻ.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc với doanh nhân Jean Todt. Cô cho rằng, tình yêu không chỉ tính bằng năm tháng mà bằng từng ngày và từng khoảnh khắc.

Bên nhau hơn hai thập kỷ, dù không có con chung, họ vẫn tìm thấy niềm vui trong gia đình lớn. Dương Tử Quỳnh có sáu con đỡ đầu và nhiều cháu trai, cháu gái. Đầu năm 2024, Nicolas Todt – con riêng của Jean Todt – đón con trai đầu lòng, giúp nữ diễn viên có thêm niềm vui làm bà nội. Trước đó, trên The Times năm 2024, Dương Tử Quỳnh thừa nhận từng đau lòng vì không thể sinh con, nhưng cô học cách chấp nhận để không sống trong hối tiếc.

Trước khi đến với Jean Todt, Dương Tử Quỳnh từng kết hôn với doanh nhân Hong Kong Phan Địch Sinh vào đầu thập niên 1990. Trong thời gian chung sống, cô nỗ lực tìm cách mang thai để giúp chồng có con nối dõi nhưng bất thành, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Năm 1992, cả hai ly hôn nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Dương Tử Quỳnh còn là mẹ đỡ đầu của con gái lớn Phan Địch Sinh với người vợ sau.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Malaysia trong một gia đình gốc Hoa. Năm 1983, cô giành vương miện Hoa hậu Malaysia và từ đó bước vào làng giải trí. Người đẹp nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua những bộ phim hành động nổi tiếng như "Câu chuyện cảnh sát 3", "Chuyện của A Kim", "Hoàng gia sư tỉ" và "Vịnh Xuân". Việc tự thực hiện nhiều cảnh quay mạo hiểm giúp cô được đánh giá là một trong những ngôi sao hành động hiếm hoi của châu Á có thể sánh vai cùng các đồng nghiệp nam.

Năm 1997, Dương Tử Quỳnh gây tiếng vang tại Hollywood khi xuất hiện trong bộ phim "Tomorrow Never Dies", trở thành một trong những nữ diễn viên châu Á hiếm hoi tham gia dòng phim về điệp viên 007. Suốt 40 năm sự nghiệp, cô liên tục mở rộng phạm vi hoạt động, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Năm 2023, sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh bước sang một trang mới khi cô trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once". Chiến thắng này không chỉ khẳng định tài năng mà còn ghi dấu ấn lớn trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Năm 2024, cô tái xuất màn ảnh rộng trong "Wicked" cùng ca sĩ Ariana Grande và diễn viên Cynthia Erivo. Dự án mới nhất của nữ minh tinh là lồng tiếng cho "Na Tra 2" phiên bản tiếng Anh, dự kiến ra rạp ngày 22/8. Sự xuất hiện liên tục trong các tác phẩm quốc tế cho thấy sức hút bền vững của Dương Tử Quỳnh, đồng thời khẳng định cô vẫn là một trong những gương mặt châu Á nổi bật nhất tại Hollywood.

