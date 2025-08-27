Hợp long cầu Phong Châu, nối đôi bờ sông Hồng của tỉnh Phú Thọ

Sau 9 tháng thi công, dự án cầu Phong Châu được hợp long vượt tiến độ gần 2 tháng.

Lễ hợp long cầu Phong Châu.

Công trình được xây dựng bằng phương pháp dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài lên tới 653 m, rộng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, với tổng vốn đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Trước đó, các đơn vị thi công phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm thần tốc, quyết thắng” từ 10/8 đến 10/9, huy động gần 250 công nhân làm việc liên tục theo mô hình “3 ca, 4 kíp”, không kể lễ Tết, kể cả dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt...

Sau lễ hợp long sáng nay, công trường tiếp tục thi công hoàn thiện các phần việc còn lại như thảm bê tông nhựa mặt cầu, khe co giãn, lan can, chiếu sáng và sơn kẻ đường để đảm bảo cầu sẵn sàng khai thác từ đầu tháng 10/2025, vượt tiến độ đề ra gần 2 tháng.

Cầu Phong Châu có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, bắc qua sông Hồng, nối xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu mới không chỉ là công trình kết nối giao thông quan trọng, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần vượt khó, khôi phục và phát triển, nối những khát vọng vươn lên của vùng trung du Bắc Bộ. Người dân hai bên bờ sông Hồng đã và đang mong ngóng từng ngày để chính thức lưu thông thuận tiện qua cây cầu mới – dấu ấn của ý chí đoàn kết, khát vọng và hành động quyết liệt.

Cầu Phong Châu mới (tỉnh Phú Thọ) bắc qua sông Hồng, được xây dựng từ tháng 12/2024, nối xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng).



Trước đó, trong cơn bão Yagi ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng bị sập hai nhịp, khiến 8 người mất tích.



Sự cố khiến giao thông bị chia cắt, việc đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng gặp nhiều khó khăn khi phải đi đường vòng xa hơn 40-50km.



Để khắc phục, Lữ đoàn 249 đã lắp đặt cầu phao tạm thời, tuy nhiên do mực nước sông Hồng lên xuống thất thường, cầu phao thường xuyên phải ngừng hoạt động. Một số thời điểm giao thông qua cầu phao bị ùn tắc, người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông.