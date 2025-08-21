Hướng đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD

Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất

Ngày 21/8/2025, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc Phiên chính thức. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ Nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Trung ương, các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Bộ Tài chính

Trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, giai đoạn năm 2020-2025, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp; có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật.

Chính sách tài khóa được triển khai chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Bộ Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,4 triệu tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra. Đã chủ động đề xuất miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất với tổng quy mô khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Tổng chi ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt 10,4 triệu tỷ đồng, đạt mục tiêu kế hoạch. Chi đầu tư phát triển đạt 3,4 triệu tỷ đồng, vượt kế hoạch, trong đó có 176,4 nghìn tỷ đồng thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 3,4% GDP, đạt mục tiêu kế hoạch (không quá 3,7% GDP). Nợ công được kiểm soát chặt chẽ, giảm từ 62,7% GDP cuối năm 2021 xuống khoảng 36-37% GDP cuối năm 2025, đều trong giới hạn an toàn.

Những chỉ tiêu đáng chú ý đến năm 2030

Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, về phát triển kinh tế tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân/người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng họp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 8,5%/năm. Tổng tích lũy tài sản khoảng 35-36% GDP; tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 62-63% GDP.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất Bộ Tài chính. Ảnh: Bộ Tài chính

Về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát: Bội chi NSNN giai đoạn 2026-2030 bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 4,0-4,5%/năm.

Về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỷ lệ đầu tư công chiếm 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP.

Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP); Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình khoảng 25%-30% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Về cải cách môi trường kinh doanh, đối với khối tư nhân, phấn đấu đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Song song, đối với doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030, có ít nhất 25 doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó, có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ đô la Mỹ; có ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ đô la Mỹ.

Về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặt mục tiêu vốn đăng ký giai đoạn 2026-2030 khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm); tỷ lệ nội địa hóa trên 40% vào năm 2030.