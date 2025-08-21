1. Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Hình ảnh các khối diễu binh tập luyện

2. Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

Cấm đường phục vụ hợp luyện diễu binh từ 11 giờ 30 phút ngày 21/8

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21-8: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông:

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các địa điểm dễ quan sát khối diễu binh, diễu hành

Ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo: Đây được xem là “điểm vàng” để quan sát. Sau khi qua Quảng trường Ba Đình, hầu hết các khối lực lượng đều đi qua khu vực này trước khi tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Đứng tại đây, người dân có cơ hội chiêm ngưỡng gần như toàn bộ đội hình: từ khối đi bộ của quân đội, công an, dân quân tự vệ, đến cảnh sát cơ động, kỵ binh và các phương tiện cơ giới như xe tăng, pháo bánh xích.

Dọc đường Nguyễn Thái Học: Đây là một trong những trục chính của đoàn diễu binh. Nhiều khối lực lượng sẽ đi qua tuyến này với hai hướng đáng chú ý: Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất. Người dân có thể chọn các đoạn phố rộng, thoáng để quan sát dễ dàng hơn.

Ngã 4 phố Hàng Khay – Tràng Tiền: Tuyến phố này rộng rãi, thuận lợi cho việc di chuyển và chụp ảnh

Tuyến Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao: Đây là hướng tập kết của các khối đi bộ quân đội, công an, dân quân tự vệ và đoàn quốc tế. Khu vực nút giao Kim Mã – Văn Cao – Đào Tấn là nơi có tầm nhìn tốt, thuận tiện cho việc theo dõi. Các đoàn sẽ kết thúc tại Sân vận động Quần Ngựa, vì vậy trên tuyến đường này có thể quan sát toàn bộ hành trình của các khối đi bộ.

Tuyến Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám: Đây là tuyến diễu hành dẫn vào khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm. Nếu muốn vừa xem diễu binh vừa kết hợp tham quan, dạo phố, du khách có thể lựa chọn khu vực này để trải nghiệm không khí sôi động của ngày lễ.

Người dân nên có mặt sớm để chọn được vị trí quan sát thuận lợi, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và trật tự chung.