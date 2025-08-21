Lực lượng cảnh vệ, đặc nhiệm "xây" nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ Lễ diễu binh mừng Quốc Khánh

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành, sự kiện trung tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Để buổi lễ được tổ chức an toàn, trang trọng, công tác bảo đảm an ninh trật tự được coi là nhiệm vụ then chốt. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị chủ công của Bộ Công an, đã sớm xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị.

Trung đoàn Đặc nhiệm phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh tổ chức diễn tập phương an án đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. Ảnh: BCA.

Ba Đình vốn là địa bàn quen thuộc với nhiều kinh nghiệm bảo vệ, song theo Bộ Công an, thách thức đặt ra lần này không nhỏ, bởi đây là sự kiện có quy mô tham dự lớn nhất từ trước tới nay.

Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Công an TP Hà Nội và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình, nhận diện nguy cơ tiềm ẩn, từ đó xây dựng nhiều phương án bảo vệ theo nhiều lớp, nhiều vòng, kết hợp lực lượng tại chỗ và đặc nhiệm cơ động.

Trung đoàn Đặc nhiệm thường xuyên tổ chức diễn tập xử lý các tình huống nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ảnh: BCA.

“Các tổ mũi tác chiến được bố trí ở những vị trí then chốt, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống”, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm, cho biết. Ông nhấn mạnh phương châm kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong chỉ huy tác chiến.

Song song với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tập luyện kịch bản bảo vệ, triển khai các kíp xe đặc chủng, báo động chiến đấu cấp trung đoàn, đồng thời rà soát, bảo dưỡng toàn bộ trang thiết bị, vũ khí, phương tiện hỗ trợ.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. “Mỗi người đều thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của ngày lễ, từ đó nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Thanh nói.