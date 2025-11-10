"Huyền thoại Wushu Việt Nam” đóng phim cùng Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc

Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, Đại tá Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đóng phim hành động - huyền sử

Dự kiến bấm máy từ tháng 11/2025 đến 1/2026, bộ phim hành động – huyền sử Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh đang trở thành tâm điểm chú ý của điện ảnh Việt nhờ quy mô sản xuất lớn, ê-kíp dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt là sự xuất hiện của những tên tuổi võ thuật hàng đầu, trong đó có Thúy Hiền – huyền thoại Wushu Việt Nam.

Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K’Linh cùng dàn diễn viên hùng hậu. Nhà sản xuất hiện mới hé lộ ba nhân vật: Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, Đại tá Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vào vai Thầy Mo – tráng sĩ thứ hai; Johnny Trí Nguyễn trong vai Hữu Tướng – võ sĩ trung thành với nhà vua; diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đảm nhiệm vai Hoàng hậu họ Dương. Hai vai chính vẫn được giữ kín, càng làm tăng sự tò mò của khán giả.

Dàn diễn viên phim Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh. Ảnh: NSX

Dấu ấn đặc biệt của "Huyền thoại Wushu Việt Nam" Thúy Hiền

Trong dàn chuyên gia võ thuật, sự góp mặt của Thúy Hiền – huyền thoại Wushu Việt Nam và là gương mặt từng mang về nhiều huy chương thế giới – được xem là điểm nhấn nổi bật của dự án. Cùng với Hiền Ngô, Thúy Hiền đảm nhận vai trò “nữ tráng sĩ”, trực tiếp tham gia xây dựng các màn đối kháng và huấn luyện diễn viên. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng kiểm soát chuyển động và kỹ thuật đạt đến độ chuẩn xác giúp cô trở thành bảo chứng quan trọng cho chất lượng hành động của bộ phim.



Được định hướng là phim hành động – huyền sử, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh đặt ngôn ngữ võ thuật làm trục chính, khắc họa tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc. Johnny Trí Nguyễn cùng ê-kíp cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thế võ riêng biệt, vừa bi tráng, vừa gần gũi với cảm quan lịch sử Việt.

"Huyền thoại Wushu Việt Nam" Thúy Hiền là điểm nhấn nổi bật của dự án. Ảnh: NSX

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ rằng đây là dự án có số lượng cảnh hành động lớn nhất mà anh từng thực hiện. Các phân đoạn giao chiến sử dụng kiếm, gươm và nhiều loại vũ khí khác đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, từ khâu huấn luyện cho tới khi đưa lên màn ảnh.

Ê-kíp hành động còn có sự góp mặt của các chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng và hai nữ võ sĩ Hiền Ngô – Thúy Hiền Wushu. Đây được xem là đội ngũ võ thuật hùng mạnh bậc nhất trong một dự án điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây.

Đạo diễn hình ảnh K’Linh bày tỏ sự tin tưởng khi cho rằng sức hút của kịch bản và phần hành động đã thôi thúc ê-kíp dành nhiều tâm huyết để đạt được chất lượng cao nhất.



NSND Tự Long và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: NSX

Bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhận định đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử, mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về tinh thần trung nghĩa vốn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt.

Đại diện nhà sản xuất cho rằng việc làm phim lịch sử luôn nhiều thử thách, nhưng chính những câu chuyện này là sợi dây giúp thế hệ sau hiểu và trân trọng quá khứ. Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh mong muốn mở cánh cửa thời gian, tái hiện một thời kỳ linh thiêng và hào hùng của đất Việt.