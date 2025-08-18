Hy hữu người đàn ông bị đâm, lưỡi dao nằm trong ngực 8 năm mà không hề hay biết

Theo thông tin từ Bệnh viện quốc gia Muhimbili (Tanzania), bệnh nhân đến khám vì thấy mủ trắng chảy ra từ núm vú phải, kéo dài trong 10 ngày. Ông không sốt, không khó thở, không đau ngực. Các bác sĩ ban đầu đánh giá đây là một tình trạng nhiễm trùng đơn giản, nhưng để kiểm tra kỹ hơn, họ chỉ định chụp X-quang ngực.

Kết quả hình ảnh khiến toàn bộ ê-kíp y tế sửng sốt. Phim X-quang cho thấy một dị vật kim loại lớn nằm ngay giữa lồng ngực. Dị vật này là một lưỡi dao đâm từ sau bả vai phải, nằm sâu trong ngực nhưng không gây tổn thương bất kỳ cơ quan quan trọng nào như tim, phổi, động mạch chủ hay thực quản.

Khi được hỏi về tiền sử chấn thương, bệnh nhân cho biết ông từng bị tấn công bằng dao 8 năm trước, với nhiều vết chém ở mặt, ngực và bụng. Lúc đó, ông được khâu lại vết thương nhưng không được chụp chiếu vì bệnh viện địa phương thiếu thiết bị cận lâm sàng. Sau khi xuất viện, ông sống bình thường và không gặp vấn đề gì đặc biệt.

Một người đàn ông 44 tuổi ở Tanzania đã sống suốt 8 năm với một lưỡi dao kim loại lớn mắc kẹt trong ngực mà không gặp triệu chứng nghiêm trọng nào, cho đến khi dấu hiệu nhiễm trùng xuất hiện.

Suốt 8 năm, lưỡi dao nằm im trong cơ thể, không gây đau đớn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Chỉ đến khi mô chết tích tụ và gây viêm nhiễm, cơ thể mới biểu hiện bằng triệu chứng chảy mủ từ núm vú. Các bác sĩ xác định đây là hậu quả muộn của dị vật kim loại mắc kẹt quá lâu trong ngực, dẫn đến hoại tử khu trú và tạo ổ áp xe.

Ngay khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ tiến hành rạch ngực, loại bỏ lưỡi dao cùng phần mô hoại tử và dịch mủ. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đã diễn ra thành công, không có biến chứng.

Trong báo cáo ca bệnh đăng trên National Library of Medicine, nhóm bác sĩ nhấn mạnh rằng dị vật dài và sắc như lưỡi dao khi nằm trong lồng ngực thường gây nguy hiểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trường hợp này được xem là hy hữu khi vết đâm không tổn thương các cơ quan quan trọng. Chỉ cần lưỡi dao lệch vài milimet sang trái hoặc xuống dưới, khả năng tử vong là rất cao.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc 24 giờ trong phòng hồi sức tích cực và tiếp tục theo dõi thêm 10 ngày tại khoa thường. Các chỉ số sinh tồn ổn định. Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát. Bệnh nhân hiện đã hồi phục, trở lại sinh hoạt bình thường và không có biến chứng trong các lần tái khám.

Nhóm phẫu thuật viên nhận định rằng phản ứng của cơ thể trong trường hợp này là một yếu tố bảo vệ bất ngờ. Vùng xơ hóa bao quanh lưỡi dao đã ngăn không cho dị vật di chuyển và giới hạn viêm nhiễm. Tuy nhiên, đây là tình trạng rất nguy hiểm và không thể trông chờ vào "may mắn".

Các chuyên gia lưu ý rằng trên thế giới từng ghi nhận những ca tương tự, khi dị vật tồn tại trong cơ thể suốt nhiều năm mà bệnh nhân không phát hiện. Có người từng sống với mảnh dao trong ngực, thậm chí từng có trường hợp một chiếc đũa cắm vào hốc mắt mà không gây đau đớn đáng kể cho đến khi xảy ra biến chứng.

Trường hợp tại Tanzania một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc chẩn đoán hình ảnh ngay sau chấn thương nặng. Trong những tình huống cấp cứu, nếu chỉ điều trị phần mềm bên ngoài mà không kiểm tra sâu hơn bằng X-quang, CT hay siêu âm, khả năng bỏ sót dị vật là rất cao.

Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật của Bệnh viện quốc gia Muhimbili cho rằng các đơn vị y tế tuyến cơ sở cần được trang bị đầy đủ thiết bị chẩn đoán cơ bản, đồng thời nhân viên y tế cần có kỹ năng nhận biết nguy cơ tiềm ẩn từ các vết thương kín. Trong vụ việc này, nếu có thiết bị chẩn đoán từ năm 2016, lưỡi dao đã được phát hiện và xử lý kịp thời, tránh tình trạng nhiễm trùng và biến chứng.