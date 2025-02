Hyundai Grand i10, KIA Morning tụt sâu doanh số, vì sao người Việt dần thờ ơ với xe hạng A?

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe xăng cỡ nhỏ hạng A trong năm 2024 chỉ đạt 9.261 xe, giảm 17% so với năm 2023, lần sụt giảm thứ 3 liên tiếp theo từng năm kể từ 2021. Nhìn rộng ra, chỉ trong 4 năm qua, doanh số xe cỡ A đã giảm tới 80%.

Cũng theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tháng đầu năm 2025 tổng doanh số các mẫu xe cỡ A Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning chỉ đạt 450 xe.

Năm 2024, Hyundai Grand i10 có doanh số 5.831 xe, giảm 2.113 xe, so với năm 2023.

Rõ ràng, thị hiếu người dùng Việt đã có thay đổi khi không còn ưa thích xe sang gầm thấp hạng A. Thực tế nhiều doanh nghiệp đã dần bỏ mẫu xe này ở thị trường Việt Nam.

Sau khi VinFast đã ngừng sản xuất Fadil (dù từng là xe hạng A bán chạy nhất Việt Nam), Toyota Wigo rút khỏi thị trường, Honda Brio cũng biến mất.

Kia Morning từng được bán cho khách Việt với tổng cộng 5 phiên bản, gồm MT, AT, AT Premium bên cạnh 2 phiên bản X-Line và GT-Line. Hiện, Kia Morning chỉ còn 2 phiên bản gồm MT (349 triệu đồng) và X-Line với giá 424 triệu đồng.

Xe hạng A vốn nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị nhưng không đủ rộng rãi cho gia đình có nhu cầu đi xa. Xe hạng A thường có động cơ yếu, hệ thống cách âm kém, ít trang bị an toàn so với xe hạng B, C hoặc SUV.

"Xu hướng của người dùng đang hướng nhiều đến xe gầm cao. SUV và Crossover mang lại tầm nhìn tốt hơn, dễ di chuyển trên đường ngập nước và có cảm giác lái an toàn hơn so với xe hạng A gầm thấp. Mặt khác, đường xá tại Việt Nam nhiều ổ gà, ngập nước vào mùa mưa khiến người tiêu dùng ưu tiên xe gầm cao để tránh hư hỏng", chuyên gia xe Thế Đạt nêu quan điểm.

Ông Đạt cũng nhấn mạnh, giá xe gầm cao ngày càng rẻ, thu hẹp khoảng cách với xe hạng A. Ví dụ: Kia Sonet (SUV cỡ nhỏ) có giá khoảng 519 triệu, trong khi Hyundai i10 bản cao nhất cũng đã gần 500 triệu. Toyota Raize, Hyundai Creta hay VinFast VF 5 Plus (xe điện) cũng chỉ có giá từ 500 - 600 triệu, không chênh lệch nhiều so với một số mẫu xe hạng A cao cấp. Người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm một ít tiền để lên đời xe gầm cao, thay vì mua xe gầm thấp hạng A.

Mặt khác, với 400 - 500 triệu đồng, thay vì mua xe mới hạng A, nhiều người chọn xe hạng B hoặc C đã qua sử dụng.

"Người mua xe lần đầu thường muốn "tậu một chiếc xe lâu dài", thay vì một mẫu xe nhỏ, ít tiện nghi. Thị trường xe hơi tại Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu về xe rộng rãi, tiện nghi, an toàn hơn đang dần thay thế phân khúc xe hạng A vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản", ông Đạt nói.

Một lý do khác mà chuyên gia xe Thế Đạt muốn nêu ra, đó là sự cạnh tranh mạnh từ xe điện giá rẻ. Sự xuất hiện của xe điện đô thị giá rẻ như VinFast VF 5 Plus (khoảng 458 triệu) đang tạo áp lực lên xe hạng A chạy xăng. Chi phí vận hành xe điện rẻ hơn xe xăng, phù hợp với những người di chuyển trong đô thị, làm xe dịch vụ.

Nếu không có những mẫu xe hạng A đột phá về giá và tiện nghi, phân khúc này sẽ dần bị thu hẹp và nhường chỗ cho xe điện đô thị hoặc SUV/crossover cỡ nhỏ.